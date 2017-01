Una mujer al frente de 1.200 personas

Lorena Rivera Martínez es scout desde los nueve años. Hoy tiene 44 y se ha recorrido casi toda España con su pañoleta, la misma que cuelga de su cuello cuando asiste a una reunión, a una actividad o a un campamento de su grupo. «En realidad no me la quito nunca, eres scout durante las 24 horas los 365 días del año, es un estilo de vida, una forma de ser», afirma esta pacense que nació el 1 de julio de 1972 en Badajoz y trabaja como profesora de Formación Profesional de la rama sociosanitaria. Desde noviembre de 2014 lo compagina con la presidencia de Scouts de Extremadura, la mayor organización de carácter infantil y juvenil de la región.

En ella se admite a cualquier persona con independencia de sus creencias, opciones personales o condición social. Integrada en la Federación de Asociaciones de Scouts de España (ASDE), que tiene más de 30.000 asociados en casi todas las provincias, trabaja la educación no formal en el tiempo libre con un programa que se centra en aspectos como la educación para la salud, el consumo responsable, la cooperación internacional y el cuidado del medio ambiente.

Para ello realizan reuniones semanales durante todos los fines de semana del curso escolar. En ellas se hacen talleres, juegos, dinámicas, foros, visitas y servicios comunitarios. Además, en las vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano participan en acampadas y campamentos.

Es la primera vez que una mujer preside Scouts de Extremadura, organización que lleva funcionando más de cien años

En Extremadura, esta organización está formada por 16 grupos. De ellos, cinco son de la provincia de Cáceres y 11 de Badajoz. En total, suman 1.200 personas. Los más pequeños tienen seis años. «Antes me iba de campamento y no miraba el móvil nunca. Ahora lo cargo todos los días. Si hay un problema a la primera que avisan es a mí. Si las decisiones de un grupo no se han tomado correctamente, yo también soy responsable», asevera Lorena, quien confiesa que eso da miedo. «Los campamentos de verano nunca los había vivido así. Antes eran muy tranquilos. Las responsabilidades llegan hasta donde quiera el juez. El primer responsable es el scouter (monitor), luego el coordinador de grupo y seguidamente la directiva de Scouts de Extremadura, pero muchas veces no son sólo las consecuencias legales las que asustan, si no también las morales», añade Rivera, que es la primera mujer que ocupa este cargo en una organización con más de 100 años de historia.

«No se trata de machismo, simplemente que hasta 2014 ninguna mujer había dado el paso. De hecho, el equipo de presidencia lo formamos seis personas y tres de ellas son mujeres», matiza Lorena, quien apunta que en España hay cinco de las 17 agrupaciones scouts que están presididas por mujeres. Es el caso de La Rioja, Valencia, Cantabria, Melilla y Extremadura. «Trabajamos la igualdad desde pequeños. Hay guías de patrulla (pequeños grupos en los que se organizan los jóvenes de entre 11 y 14 años) que son chicas. Muchas veces es cuestión de lanzarse. En esta organización a la mujer no se le apoya menos. De hecho, ha habido muchas mujeres en los equipos directivos y hay varias coordinadoras de grupo», añade al tiempo que recuerda cómo la ASDE se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. «Ha habido pequeños cambios. Por ejemplo, antes las patrullas no eran mixtas, ahora sí. Pero lo que está claro es que los niños que eran scouts hace 35 años vivieron algo muy parecido a los de hoy. Sólo hay algunas diferencias. Antes nos guiábamos por el mapa y la brújula y ahora existe el GPS», comenta entre risas.

Asegura que la esencia no ha cambiado. Cuidar la naturaleza, respetar a los demás, adquirir habilidades sociales y hacer personas independientes capaces de resolver problemas son algunos de los objetivos de esta organización que también se ha tenido que enfrentar a los prejuicios. «Muchas veces nos han tildado de frikis con pañoleta, pero cada vez son más los padres que buscan en los scouts una manera de educar. Estar comprometidos con el banco de alimentos, las asociaciones de vecinos o con los ayuntamientos de los pueblos nos hace visibles y nos empiezan a quitar la etiqueta para vernos como un movimiento de gente joven y adulta con objetivos cargados de valores».

Asevera que en esta organización aprenden a trabajar en equipo y eso lo extrapolan a su día a día. Los que se encargan de transmitirlo son los monitores, la mayoría de ellos formados en la Escuela de Scouts de Extremadura, reconocida por la Junta y que actualmente también dirige una mujer, María Franco Carranza. «Con esta entidad cubrimos las necesidades formativas de la organización y nos centramos en aspectos que afectan a la sociedad actual. Por ejemplo, hemos impartido cursos sobre bullying», destaca Lorena, que dedica a su labor como presidenta de Scouts de Extremadura unas dos horas diarias.

No cobra por ello. «Aquí hacemos las cosas sin esperar nada a cambio, pero es cierto que te tiene que compensar. Lo más gratificante es comprobar que el trabajo se ha hecho bien». Lo menos, que no se valore el tiempo que se emplea. Ella está al tanto de lo que ocurre en cada uno de los ámbitos de la ejecutiva directiva, representa a la organización y forma parte de los órganos de decisión de Scouts de España. En su día a día, esto se resume a reuniones para solucionar problemas y asistir a encuentros con representantes políticos e institucionales.

Lorena Rivera no le pone fecha de caducidad a su tiempo como scout. «Con 70 años no voy a estar durmiendo en una tienda de campaña, pero siempre hay otras formas de colaborar», concluye.