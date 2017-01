«Pierdo dinero y puntos por un error de Educación», denuncia una interina

plasencia. Fue una de los interinos convocados al primer llamamiento telemático para el reparto de plazas vacantes que la Consejería de Educación realizó el 7 de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

«Era la primera vez que podía optar a una vacante de curso completo, después de haber estado dos años fuera de las listas», explica Francisca Ramírez Corvo.

Se presentó por primera vez a una oposición, en la especialidad de Infantil, en 2009. Desde entonces, aunque ha aprobado todas y cada una de las convocatorias, nunca ha logrado plaza porque no tiene los puntos precisos. Aun así siempre ha tenido trabajo. «Pero fue en 2014 el primer año en el que, por la posición que ya había logrado en la lista, tuve opción para una vacante de curso completo», recuerda Francisca.

Aceptó una vacante marcada para todo el curso y finalmente supo que era por menos tiempo

Sin embargo, ese año no presentó la petición de vacantes como debía haber hecho, por lo que dio a entender que no estaba interesada en trabajar. «Por eso me sacaron de la lista, como establece la norma, y yo asumí las consecuencias», añade. De hecho no ha podido regresar al listado hasta el pasado verano, después de presentarse y aprobar la oposición celebrada en junio. «No pude obtener una plaza de nuevo, pero sí un puesto en el listado que me permitía por fin acceder a una vacante de curso completo».

Por eso, cuando fue convocada al primer llamamiento telemático, no lo dudó. «Tenía plaza en Almendralejo, donde resido, pero preferí arriesgarme a perderla, porque solo era una sustitución hasta noviembre, y optar a las plazas que había de curso completo». Logró una en el colegio San Isidro, en Guadiana del Caudillo. «Estaba encantada, aunque me supusiera 60 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta cada día».

Pero el primer día que llegó al centro, se enteró que la plaza no era para todo el curso. «Registré un escrito a la Consejería de Educación dándoles a conocer el fallo y pidiendo que lo subsanaran, porque habían puesto que mi plaza era de curso completo y no era así».

Nunca obtuvo respuesta al escrito. Pero logró reunirse con responsables de la consejería y exponerles su caso. «Ha dado igual porque no quieren asumir el error, porque dicen que no se sabe quién lo cometió, pero yo me resisto a asumir las consecuencias de un fallo que esta vez no ha sido mío».

Vía administrativa

Esas consecuencias, detalla, no son solo que no ha cobrado la Navidad ni tampoco cobrará el verano porque no trabajará el curso completo, sino que tendrá menos puntos que sumar a sus méritos. «Porque hay gente que iba por detrás de mí en la lista y que sí tienen vacante de curso completo este año, por lo que me pasarán y entonces el próximo curso ya no tendré opción de acceder a una de estas vacantes; es el pez que se muerde la cola».

Francisca afirma que «cuando me he pasado dos cursos sin trabajar no me he quejado, porque el error lo cometí yo; pero esta vez el fallo no ha sido mío y creo que es la Consejería de Educación la que debe asumirlo». Por eso, en vía administrativa, inicialmente, le pide a la Junta que le reconozcan su derecho «a tener los puntos que corresponden por un curso completo y también el sueldo, porque es lo que me asignaron en septiembre; y ya no se soluciona aunque el pasado enero me hayan adjudicado otra vacante, ahora hasta el próximo junio».