«Extremadura es mi casa y aquí me quedo. En Almendralejo vivo feliz»

Usted es compositora e intérprete, podría vivir en Londres o en Nueva York dedicada a su actividad musical. Pero vive en Almendralejo, ¿por qué?

La mayor parte del tiempo estoy en Almendralejo, pero el año pasado, por ejemplo, estuve tres meses en Italia y uno en Grecia. Vivo en Almendralejo porque aquí está la sede central de mi empresa, que se llama Wazo. ¿Por qué Almendralejo? Porque la vida me ha traído hasta aquí. Podría vivir en otro sitio, pero en Almendralejo estoy encantada. Me gusta Extremadura. Es mi casa. Aquí me quedo.

¿A qué se dedica su empresa, Wazo?

Nos definimos como una empresa global de innovación, comunicación y creación de contenido cultural. Es una empresa que trabaja en todo el mundo desde Extremadura. Somos especialistas en generar impacto. ¿Qué significa? Que ayudamos a personas, empresas, corporaciones... a generar interés alrededor de proyectos. Por ejemplo, un compositor puede tener obras maravillosas, pero si nadie sabe que las hace de poco le sirve. En Wazo trabajamos para que conozcan esas obras las personas que a ese compositor le interesa que las conozcan: productores musicales, grupos musicales, organizadores de conciertos... Además hacemos planes estratégicos de comunicación, consultoría, gestión de proyectos. Nuestros principales clientes son industrias creativas y agentes de desarrollo. Y los tenemos de muchos países: Italia, Grecia, Canadá, en China, en el Reino Unido. Somos una empresa global hecha desde aquí. Trabajamos desde Almendralejo con la misma eficacia que si estuviéramos en cualquier capital del mundo.

¿Eso significa que el futuro se ve viviendo en Almendralejo?

Pues sí. Aquí he encontrado un ecosistema ideal, tanto en el Conservatorio como en la propia ciudad, que se tiene ganada la definición de 'Ciudad de la cordialidad'. Su gente es muy agradable y todo es muy asequible. Desde aquí Sevilla Badajoz, Cáceres, Mérida... todas están cerca.

¿La veo muy entusiasmada con su empresa? ¿Dejará por ella la composición?

No, nunca. Las dos actividades me llenan. Y son complementarias. Las dos tienen en común la comunicación, que es lo que verdaderamente me apasiona.