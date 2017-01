La consejería asegura que ha cumplido con la norma en vigor

Frente a lo denunciado por Francisca Ramírez Corvo, la Consejería de Educación asegura que no se ha cometido error alguno, sino que solo se ha aplicado la normativa en vigor. Recuerda, al igual que la interina, que la directora general de Personal Docente, Heliodora Burgos, la recibió el pasado día 23 de noviembre y le explicó lo ocurrido. Según Educación, la plaza que se le adjudicó en septiembre, en el colegio San Isidro de Guadiana del Caudillo, «se consideró una vacante para todo el curso toda vez que la funcionaria de carrera, propietaria de la plaza, había solicitado una excedencia por cuidado de hijo», manifiesta la consejería. «Sin embargo, añade, dicha funcionaria solicitó reincorporarse a su plaza antes de la fecha prevista». Y es el motivo por el que entonces Francisca Ramírez Corvo cesó, aunque supuestamente le había sido adjudicada la vacante para el curso completo. Porque al solicitar la funcionaria su reincorporación, la Consejería de Educación dice no tuvo más alternativa que aplicar el artículo 13 del decreto que regula las interinidades de los docentes extremeños, en el que se prevé que «el interino será cesados cuando el puesto al que esté adscrito sea ocupado por funcionario de carrera». Por ello, el departamento que dirige Esther Gutiérrez estima que no se ha cometido ningún error con Francisca Ramírez, sino que su caso es el resultado de la aplicación de la legislación vigente.