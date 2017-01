El cuento de los dos pianos

En Extremadura, siempre hacen falta dos pianos. La anécdota de los pianos me la contó hace dos miércoles Emilio Vázquez Guerrero, presidente de la Fundación Caja Badajoz. Resulta que en Madrid había una reunión de rectores y a ella acudió Antonio Sánchez Misiego, a la sazón rector de la Universidad de Extremadura. En un aparte, el ministro de Educación le comentó que tenían en el ministerio un formidable piano de cola, pero que no sabían qué hacer con él y que quizás le viniera bien a la Universidad de Extremadura. Misiego reaccionó con prudencia suma. «¿Ministro, tiene usted dos pianos?», preguntó. «No, solo tengo uno», respondió extrañado el político. «Pues entonces quédese con él», replicó Misiego.

En Extremadura, siempre hacen falta dos pianos para contentar a todo el mundo: un piano para Cáceres y otro para Badajoz. O eso o tener uno solo y colocarlo en el kilómetro 50 de la carretera de Cáceres a Badajoz, en Puebla de Obando, a mitad de camino, donde se reunían los profesores de los departamentos en la prehistoria de la Universidad de Extremadura, un lugar donde la hostelería cobró un auge espectacular gracias a esa equidistancia que lo convertía en el punto exacto para colocar el piano, las reuniones y cuanto pudiera ser interpretado como elemento de discordia.

El caso del piano no es una anécdota menor, sino el corolario de una historia irracional en la que Extremadura, dos, Cáceres y Badajoz, pero una 'y' con valor disyuntivo insoportable que había colocado las dos provincias en ejes diferentes: Cáceres dependiente de Salamanca, Valladolid o Madrid en lo universitario, lo militar o lo judicial y Badajoz atada a Sevilla o Granada en los mismos ámbitos.

De aquel tiempo cainita, en el que si se pedía el tren, cada provincia lo demandaba para sí, pero nunca para Extremadura en su conjunto y así con casi todo, han quedado unos lodos que cada vez se solidifican más gracias al comercio, la universidad y las fiestas y festivales. La primera vez que fui a Badajoz fue para comprarle un vestido a mi hermana en La Gitana y la primera vez que viajó allí mi hijo fue para comprarse ropa en El Faro. Después, él ha ido muchas veces a los carnavales, a tocar en conciertos o a pasárselo bien en Los Palomos, al igual que sus colegas pacenses vienen a Cáceres para estudiar, disfrutar del Womad o de los festivales en el Hípico.

Parece como si ya no hicieran falta dos pianos, pero lo cierto es que los artículos que más comentarios suscitan en las redes son los que se quejan de que solo hay un piano y siempre se lo llevan los mismos. En las páginas de la sección de Cáceres, una de las columnas más leídas en HOY es la del profesor Martín Cisneros, que semana tras semana aporta casos de discriminación cacereña. Y en mi Messenger, tengo varios mensajes en los que me piden que escriba sobre casos de injusticia como que Cáceres no tenga plataforma logística y sí la vayan a tener Talavera de la Reina y Badajoz, cuando la capital cacereña es el verdadero eje de comunicaciones del occidente español y el camino más corto entre Madrid y Lisboa.

Estos sábados de rebajas, si un cacereño quiere encontrarse con parientes y amigos, no hay mejor sitio para ello que el centro comercial El Faro de Badajoz. Los domingos por la tarde, decenas de coches van de una capital a otra llevando a estudiantes universitarios. En primavera y verano, son los pacenses quienes se acercan a Cáceres o van a refrescarse a las gargantas del norte cacereño.

Estos movimientos ayudan a que ambas capitales se complementen y superen la dialéctica de los dos pianos, pero en un punto estamos igual que cuando el rector Misiego viajaba a Madrid: las comunicaciones. Soria, Cáceres y Badajoz ostentan el maldito récord de ser las únicas capitales españolas que no están unidas directamente por autovía ni ferrocarril con ninguna otra capital provincial de su región. Ahí está la clave de los dos pianos.