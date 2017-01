Las bajas temperaturas disparan la incidencia de la gripe en la región

La tasa de incidencia de la gripe en la región ha experimentado un fuerte aumento la semana pasada, pasando de 188 a 336 casos por cada 100.000 habitantes, según los datos recogidos por el Sistema Centinela de Vigilancia. A pesar de ello, el SES asegura que esta incidencia es normal en la época del año y que, de hecho, Extremadura es una de las comunidades donde la epidemia tiene todavía una intensidad media.

No obstante, el informe semanal de la Subdirección de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del SES señala que la evolución de la epidemia es «creciente» y prevé un aumento de la incidencia en la región durante las próximas semanas. Hasta el momento, según el citado informe, en lo que va de temporada los médicos de Atención Primaria han atendido a unas 12.500 personas afectadas por la gripe; una cifra que, según el SES, todavía muy por debajo de las consideradas habituales de una temporada normal, que se sitúan entre 30.000 y 40.000 personas.

Un fallecido más

Por otro lado, los hospitales extremeños han notificado 43 casos graves que han requerido ingreso en estos centros desde el inicio de la temporada de vigilancia de la enfermedad hasta el pasado domingo 15 de enero.

La pasada semana falleció uno de estos pacientes, que se suma a los cinco fallecidos anteriormente, con lo que el número de defunciones de pacientes con gripe esta temporada en la región se eleva a 6, según el citado informe de la Subdirección de Epidemiología.

En el conjunto de España, hasta la fecha se han notificado 837 casos que han requerido hospitalización y se han notificado 103 defunciones asociadas a la gripe.

De los restantes 37 casos graves notificados en Extremadura, 20 han recibido el alta y 17 continúan ingresados en los hospitales de la comunidad. Del total de 43 pacientes graves hospitalizados, 40 tenían uno o varios factores de riesgo asociados a la gripe (93%), mientras que solo dos no tenían otras patologías asociadas y en un caso no consta.

Los factores de riesgo más frecuentes están siendo, por este orden, enfermedad cardiovascular crónica (25 casos), diabetes (19), enfermedad pulmonar (14), enfermedad renal crónica (9), obesidad (5) e inmunodeficiencia (4 casos). Asimismo, del total de casos graves ingresados, 24 (56%) no se habían vacunado contra el virus de la gripe, mientras que 17 (39%) sí lo habían hecho y en dos casos no consta. Entre los pacientes fallecidos, todos ellos con factores de riesgo, cuatro no se habían vacunado y dos sí habían recibido la vacuna.

Aun así, el SES asegura que en Extremadura, como en el resto de España, el virus circulante es de tipo A, con un predominio casi absoluto del subtipo H3, a diferencia de las temporadas anteriores en que el subtipo predominante fue el H1N1. Se trata de un subtipo viral que sí está incluido en la vacuna dispensada este año. De hecho, y a pesar de que la campaña de vacunación ya ha terminado, Sanidad destaca que todavía hay dosis disponibles en los centros de Atención Primaria. Y recuerda que los pacientes deben ir a su médico de cabecera antes que a las urgencias hospitalarias.