Iceta y Fernández Vara abogan por un Congreso de «unidad y respeto»

El líder del PSC, Miquel Iceta, y el secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, han abogado hoy por que el Congreso del partido sea de "respeto y unidad" y han coincidido en que cualquier militante está en su derecho de presentar candidatura a la Secretaría General.

"Puede haber varios candidatos. El día que acaben las primarias nos tenemos que poner todos al lado de quien las gane y que a partir de ese momento podamos construir un congreso de unidad, que lo necesita el partido y el país", ha añadido Vara.

Ambos se han expresado así, a preguntas de los medios sobre este asunto, en una rueda de prensa antes de mantener una reunión con la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Extremadura en la sede del partido en Mérida.

Cuestionado por una posible candidatura de Pedro Sánchez, Vara ha afirmado que es "un militante del PSOE que está en su perfecto derecho de hacerlo" y que además ha sido secretario general del partido.

Tiene libertad para ello, la misma libertad y respeto que Vara ha reclamado para poder expresar su opinión "sin que eso signifique reacciones tan airadas y violentas" como las que dice encontrarse.

"Desgraciadamente me encuentro insultos y amenazas que él tiene la suerte de no encontrarse porque no todo el mundo nos comportamos igual", ha matizado el líder del PSOE en Extremadura.

Fernández Vara ha reiterado de nuevo que se habrían evitado "muchos problemas si cuando se produjo aquel Comité Federal se hubiera consultado a los militantes sobre el Gobierno y no sobre el Congreso".

En cualquier caso, ha mencionado que intentará que "los candidatos tengan en Extremadura el mismo tratamiento y oportunidad" aunque, ha insistido, expresará su opinión.

Iceta, tras recordar la decisión del PSC de "ser absolutamente neutrales" y eludir manifestarse sobre ninguna candidatura, ha indicado igualmente que cualquier militante socialista que considere que puede ser un buen secretario "tiene la obligación de presentar candidatura y comprobar si tiene avales suficientes".

Resultado del Congreso

"Me es indiferente quién es y cuántos candidatos sean, lo que no me es indiferente es que el resultado del Congreso redunde en un fortalecimiento del PSOE", ha manifestado Iceta, para recordar después que en las recientes primarias del PSC hubo dos candidatos y eso no fue obstáculo para salir cohesionados del congreso".

Ha aprovechado su paso por Extremadura para agradecer a Vara, como coordinador de la presencia socialista en la Conferencia de Presidentes, que le hayan tenido "perfectamente al corriente", algo que es "muy importante" para el PSC que pertenece a una comunidad cuyo presidente decidió no asistir.

El primer secretario del PSC ha declarado que se está en "un año complicado en la política catalana" porque el Gobierno catalán se "ha embarcado en una especie de cuenta atrás hacia la convocatoria de un referéndum ilegal".

Pero, en su opinión, no conseguirá el objetivo que pretende y, sobre todo, porque "pone en riesgo el propio autogobierno y el funcionamiento normal de las instituciones".

De la situación catalana ha hablado Iceta esta tarde con Vara, quien ha destacado que la relación histórica que ha habido entre los partidos "no es la de una coalición, es la de una familia con un primer y segundo apellido".

"No concibo a España sin Cataluña, de la misma manera que no concibo al PSOE sin tener de la mano al PSC", ha dicho Vara, para quien "es tiempo de cemento y no de dinamita".

Cava extremeño

Por otra parte, durante la rueda de prensa, tanto Vara como Iceta han sido preguntados por la noticia de que el Ministerio de Agricultura ha rechazado la solicitud del Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Cava de limitar su producción, lo que permitirá a Extremadura ampliar su superficie.

Fernández Vara ha dicho que se alegra "de que se haya sido receptivo con las gestiones que se han realizado", mientras que Iceta ha apuntado que Cataluña debe ser la principal productora de cava del país y que tiene un mercado que "no sólo es España sino que es el mundo", tras lo cual ha señalado que en el mundo hay sitio para todos.