PIDE plantea convertir en públicos los concertados

El sindicato PIDE ha presentado a todos los grupos políticos con presencia en la Asamblea una propuesta para la conversión paulatina de los centros concertados en públicos. La central recuerda en su escrito que fue la falta de centros públicos lo que llevó hace 40 años a concertar unidades en los privados para abarcar la demanda existente. Con el objetivo de que una vez la red pública fuera creciendo y abarcara la demanda «los conciertos dejarían de ser necesarios». Sin embargo, según PIDE, «la sinrazón llega a tal magnitud que en Extremadura hay centros públicos donde se suprimen unidades por falta de alumnos mientras se mantienen conciertos educativos sin recortes en centros privados de la misma zona». Por eso este sindicato señala que «lo lógico es quitar el concierto al centro privado, que es supletorio, para preservar el público y no viceversa como está pasando». Por ello propone la conversión paulatina de los concertados en públicos de tal forma que según se vayan jubilando los docentes de los privados se vayan sustituyendo por interinos de las listas públicas. «Los docentes de la concertada no perderían sus puestos de trabajo pero el centro se iría transformando». El planteamiento de PIDE, que persigue que sea estudiado en la Asamblea como propuesta de impulso, incluye que «al centro que no acepte las nuevas condiciones se le cancele el concierto educativo y la financiación pública correspondiente, pero podrá solicitar autorización como centro privado y financiarse con las cuotas de los padres de los alumnos que se escolaricen en él o los medios que considere dentro de la iniciativa privada».