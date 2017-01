La escuela extremeña es la única del país que pierde estudiantes en la última década

181.479 estudiantes, 1.847 menos que el pasado ejercicio. Más de 2.300 si la comparativa incluye el curso pasado. Datos que ratifican una tendencia a la baja en el número de alumnos de la escuela extremeña y que la convierten de hecho en la única del país con saldo negativo (-1%) en la comparativa que va desde el curso 2005-2006 hasta el de 2015-2016, desde Educación Infantil de primer ciclo hasta FP de Grado Superior. Extremadura es la única región que pierde alumnos en esta década, según el último informe hecho público por el Ministerio de Educación y Cultura.

«Porque si bien otras comunidades autónomas tienen una caída de la natalidad, esta ha sido más tardía que en Extremadura», afirma Antonio Pérez Díaz, geógrafo de la UEx.

El descenso continuo de los nacimientos es según este experto el motivo que justifica la bajada en el número de alumnos de la región. «Porque la natalidad se ha reducido casi un 40% desde la década de los 80, pasando de los 15.500 nacimientos de entonces a los 8.895 actuales». Los datos ponen de manifiesto que la caída es especialmente significativa desde 2008, cuando se contabilizaron 10.737. «A partir de este año no ha dejado de caer y, además, desde 2012 tenemos un saldo migratorio negativo, lo que quiere decir que se va más gente de Extremadura de la que viene», añade Antonio Pérez. Este saldo es cada vez más abultado. Si en 2012 la región perdió 813 habitantes, en 2015 fueron 3.884.

Por ello, con esta situación es muy difícil que la escuela extremeña recupere alumnado. «Porque cada vez se va más gente, porque la mayoría de los que se van son jóvenes cualificados y porque las extremeñas en edad fértil tienen menos hijos que la media nacional».

Motivos por los que la escuela extremeña es la única que ha perdido alumnos en la última década en el conjunto del país, que presenta una media de crecimiento del 16,1%. La situación extremeña nada tiene que ver con el incremento experimentado en Melilla o Ceuta, de un 32,8 y un 27,7% respectivamente. Pero tampoco con el 17,8% del País Vasco o el 9,1% de Asturias. Pero es que regiones afectadas por la despoblación, como es el caso de Castilla y León, suma alumnos en la última década a diferencia de Extremadura, 1,9%.

Ordenadores y abandono

Posiblemente, entre otras causas, porque el número de alumnos extranjeros con los que cuenta es también superior al de Extremadura. Según el informe del Ministerio de Educación, el alumnado extranjero solo representa en la región un 2,9% sobre el total, a diferencia del 6,2% de Castilla y León y muy por debajo de la media nacional, que se sitúa en el 8,4%. Una clasificación que lideran las Islas Baleares con un 13,2%.

A pesar de ello, Educación ha aumentado el número de docentes en más de un centenar en el curso actual. Y los sindicatos vienen reclamando que se bajen las ratios para consolidar plantillas y aumentarlas, con el argumento de que eso mejorará la calidad de la enseñanza.

La realidad que muestra el informe del MEC es que Extremadura es ya una de las comunidades con una ratio más baja: 11,3 alumnos por docente. Solo tres regiones están por debajo y la media nacional asciende a 12,7 alumnos por profesor.

En lo que sí está a la cabeza la comunidad es en la ratio de alumnos por ordenador, es decir, donde más ordenadores hay por escolares. Sin embargo, ello no parece tener una relación directa en los resultados académicos, porque Extremadura también es la cuarta comunidad con mayor abandono educativo temprano. El porcentaje de escolares de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria Obligatoria_y no sigue ningún tipo de formación asciende al 24,5%.