El TSJEx vuelve a corregir al SES por los baremos que marcan las bolsas

La bolsa se creó en noviembre de 2013 y un año después se publicó el listado de admitidos y excluidos de forma definitiva. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) dice que la convocatoria de la bolsa de matronas, con la que se estrenó el sistema telemático, se tiene que revisar. Rechaza el recurso de apelación presentado por el SES contra una sentencia previa, del pasado septiembre, de un juzgado pacense que ya daba la razón a la enfermera que recurrió esa convocatoria.

El motivo es que la misma, tal como falla el TSJEx, vulnera el derecho fundamental a la igualdad en el acceso a la función pública. «Porque la resolución cuestionada (la del SES) permite que a un pinche de cocina se le valore su experiencia como tal para acceder a la bolsa de trabajo de matronas y, sin embargo, no se valora la experiencia de una diplomada en Enfermería».

No le vale al tribunal que el SES se escude en que los criterios de baremación están previsto en el pacto de 2013 que regula las bolsas de trabajo.

Considera que esos criterios se tienen que modificar cuando vulneran derechos constitucionales y más cuando bajo los mismos se llevan a cabo anualmente las actualizaciones de las bolsas, porque de lo contrario «sus efectos vulneradores se mantienen a lo largo del tiempo».

Por este motivo, también primero el juzgado y después el TSJEx, dan la razón a la recurrente, a pesar de que no impugnó la convocatoria en los plazos legales establecidos.

Pero precisamente, tal como recuerda el tribunal extremeño, la ley prevé un procedimiento de revisión de actos nulos cuando los administrativos no han sido recurridos en plazo.

Por este motivo, considera que el recurso de la enfermera está justificado en la vía judicial y que, además, lleva razón, obligando al SES a revisar la convocatoria de la bolsa de matronas, explicando por tanto a la recurrente por qué no le valora su tiempo de trabajo como enfermera en el Sepad para formar parte de la lista de matronas.

«Ciertamente, no resulta razonable ni se acomoda al principio de igualdad que el SES valore como mérito servicios prestados en categorías profesionales (por ejemplo como celador o pinche de cocina) que absolutamente nada tienen que ver con la categoría de enfermero especialista obstétrico-ginecológico y, sin embargo, no reconozca puntuación alguna a la experiencia adquirida como enfermera en un organismo público perteneciente a la propia Junta de Extremadura, con la agravante de que, en nuestro ordenamiento jurídico, la matrona no es una profesión sanitaria distinta a la profesión enfermera».

Por otro lado, cuatro años después del pacto de 2013 aún hay bolsas pendientes de ser convocadas. Según el calendario anunciado en diciembre por el SES, a lo largo del primer semestre del año deberán ser publicadas las convocatorias para la constitución de las bolsas de trabajo en las siguientes categorías: Grupo Técnico de la Función Administrativa, Grupo de Gestión de la Función Administrativa, Grupo Administrativo de la Función Administrativa y Grupo Auxiliar de la Función Administrativa, así como las de Fisioterapeuta, Trabajador Social y Celador. También a lo largo de estos primeros seis meses, se deberán actualizar el resto de bolsas constituidas. De momento, los aspirantes de unas y otras siguen esperando.