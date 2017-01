Sanidad prevé un ascenso de la gripe en Extremadura por la bajada de las temperaturas

Es increíble que el propio Consejero de Sanidad difunda magufadas e ideas sin ningún tipo de base científica:





Lo que debe recomendar a la población es que se laven frecuentemente las manos o que eviten llevárselas a la boca. Igualmente evitar en la medida de lo posible el contacto con personas enfermas de gripe.





No hay absolutamente ninguna evidencia científica de que la vitamina C evite el contagio. NINGUNA. Sólo hay evidencia (y no total) de que puede reducir los días que dura la enfermedad.





Lo mismo con el tema del frío. Por esa regla de tres en Finlandia tienen que estar ya todos muertos de gripe, no digo ya en Siberia.