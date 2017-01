Fuera de la mancomunidad por una deuda de 2.800 euros

Tras dos legislaturas de disputa y bloqueo, la mancomunidad integral La Serena-Vegas Altas toma una decisión drástica contra dos de las localidades que forman parte de ella. El municipio de Acedera (alrededor de 170 habitantes) y su entidad menor, Los Guadalperales (unos 690 vecinos) son expulsados.El origen del conflicto son 2.800 euros. Una cantidad que la mancomunidad estima que Los Guadalperales debe asumir por abandonar el parque de maquinaria pero que no es reconocida. Por esta disputa, tanto Acedera como Los Guadalperales se niegan a aprobar una obligada modificación estatutaria de la mancomunidad y, sin esa aprobación, La Serena-Vegas Altas se encuentra bloqueada y sin poder acceder a subvenciones y programas.

En la web de la mancomunidad integral aparece que está compuesta por catorce localidades, no por dieciséis, como así pasaba hasta el 19 de diciembre. Ese día, en asamblea extraordinaria, se aprobó «la separación obligatoria» de Acedera y Los Guadalperales. Ahora Campanario, La Coronada, La Haba, Magacela, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Palazuelo, Zurbarán, Valdivia, Puebla de Alcollarín, Villar de Rena, Rena, Entrerríos y Villanueva de la Serena son sus miembros. Suman 46.000 vecinos entre todos.

El enfrentamiento se remonta a la legislatura anterior. Los Guadalperales decidió dejar el parque de maquinaria (Acedera ya no estaba). «Dijeron que nos correspondía poner 2.800 euros para un posible pago a trabajadores despedidos en caso de que el parque de maquinaria se liquidara. Nunca hemos reconocido eso como deuda, no nos corresponde», clama María Dolores Sierra, alcaldesa de Los Guadalperales.

La disputa se ha enquistado hasta afectar en la práctica al funcionamiento de la mancomunidad. Por exigencias del Gobierno, todas las asociaciones han debido modificar sus estatutos para ajustarse a la ley de reforma de la Administración local de Montoro. Modificaciones que debían aprobar los plenos de sus municipios. Acedera y Los Guadalperales han votado no y La Serena-Vegas Altas sigue sin tener aprobada la modificación de sus estatutos.

«Nos están bloqueando y no colaboran para nada. Ese es el motivo de expulsión», indican desde la mancomunidad. En la justificación de su salida se indica que no validar esos cambios obligados por Madrid «conlleva un incumplimiento grave de los compromisos libremente asumidos al incorporarse a la mancomunidad». HOY llamó a su presidenta, Inés Escobar, alcaldesa de Magacela, pero no fue posible contar con su opinión. «Recurriremos judicialmente la expulsión aunque la mancomunidad tampoco cubra todas nuestras necesidades», finaliza Sierra.