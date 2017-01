Entre la central de Almaraz y el plató de cine

Cuando a Yolanda Román le preguntaban qué quería ser de mayor siempre respondía astronauta, pero según fue creciendo la idea de volar en una nave al espacio le empezó a dar miedo. Sin embargo, el hecho de codearse con estrellas siempre le llamó la atención. Y quizás fue eso lo que le llevó hasta el ámbito en el que hoy se mueve. Es directora de cine, una de las pocas mujeres que se dedican a ello en Extremadura.

Lo compagina con su trabajo en la central nuclear de Almaraz. «Estudié Telecomunicaciones sin saber muy bien hacia dónde me llevaría eso, tal vez con la idea de encaminarme hacia el mundo audiovisual por el que sentía gran atracción. Pero lo que más admiraba de todo era el trabajo que hacían los actores y actrices en el cine, así que creí que eso era lo que yo quería y comencé a estudiar interpretación al terminar los estudios universitarios», comenta esta joven nacida en Cáceres el 26 de abril de 1983.

Y lo que empezó para ella como un simple hobby se ha convertido casi en una profesión. No tanto por lo que le reporta económicamente, sino por el tiempo que le dedica. Tanto es así que ya ha rodado su primera película, un proyecto en el que ha trabajado intensamente durante más de seis meses.

«Es mágico que algo que he estado montando en mi casa de Navalmoral de la Mata acabe proyectado en una ciudad de China»

'Plantados' es el título de su primer largometraje, que ha codirigido junto al director de cine Manu Ochoa. Cuenta la historia de Susana, una periodista que no pasa por un buen momento personal y profesional. Está a punto de abandonar su empleo y es destinada por el director del periódico en el que trabaja a un pueblo de Extremadura para investigar sobre una especie de chamán que dice haber encontrado unas tierras milagrosas que curan ciertas afecciones. La misión de Susana es averiguar cuánto hay de verdad en esa historia.

La cinta ha sido rodada prácticamente en su totalidad en la región extremeña. Navalmoral de la Mata, Plasencia, El Gordo, Peraleda de la Mata, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Garganta la Olla y Cuacos de Yuste han sido algunas de las localidades elegidas.

El trabajo cuenta con la colaboración de intérpretes como Cristina Media ('La que se avecina'), Beatriz Rico ('Un paso adelante'), Emilio Línder ('Al salir de clase', 'La voz dormida') o Aitor Merino ('Hospital Central', 'Días de fútbol'). En el rodaje tampoco han faltado actores extremeños como Santi Senso y Valentín Paredes.

Pero Yolanda no empezó en el mundo del cine como directora. Primero fue actriz. Participó en varios proyectos de teatro, televisión y cine. Apareció en conocidas series televisivas como 'Aída' y fue en el año 2012 cuando dio el salto a la dirección con el cortometraje 'Me importas tú', un trabajo en el que también aparece su sobrino Hugo, de tres años, y que fue seleccionado en medio centenar de festivales nacionales e internacionales. Llegó a países como China, Egipto, la India, Italia y Colombia. Luego rodó 'Ya si eso mañana' y 'RealChef'.

Su último cortometraje es 'Duelos'. Lo estrenó a finales de noviembre en el festival de cine de Gijón y trata sobre la situación a la que tenemos que enfrentarnos tras sufrir una pérdida. La música es una de las grandes apuestas de este trabajo. De ella se ha encargado Roque Baños, que cuenta entre otros reconocimientos con tres premios Goya. El corto ya ha comenzado su andadura por una decena de certámenes. De hecho, acaba de recibir el primer premio en el concurso de cortometrajes de Leioa, en Bizkaia.

Y ese no es el único galardón que ha obtenido por su labor tras la cámara. Sus producciones han recibido premios en la Seminci de Valladolid y en festivales extremeños como Plasencia en Corto y El Novelísimo de Hervás.

Planes de futuro

Yolanda Román, que se define como una persona tenaz, perfeccionista y muy extremista, tanto para lo bueno como para lo malo, confiesa que su sueño es vivir ilusionada haciendo cine y no dejar que nadie se lo quite. «Siempre me ha parecido muy mágico que algo que he estado rodando y montando tranquilamente en mi casa de Navalmoral de la Mata acabe proyectado en una ciudad de China», comenta.

En 2017 seguirá con el montaje de la película 'Plantados' y distribuyendo sus cortometrajes. «Quiero centrarme en lo que tengo, aunque al final siempre me acabo liando con cosas nuevas que van surgiendo. No sé decir que no», confiesa esta joven que está viendo cómo las mujeres se están haciendo su hueco en el mundo de la dirección cinematográfica. «Cada vez somos más. Ya es raro ir a un festival y que no haya varias mujeres directoras. Creo que es cuestión de tiempo. Vamos por detrás de los hombres porque durante muchos años casi no hubo mujeres que quisieran ser directoras, y si lo quisieron probablemente no pudieron o ni lo intentaron porque estaban limitadas por las circunstancias sociales del momento. Pero hoy en día eso ha cambiado».

Román dice que podría ponerse a soñar con grandes producciones, pero prefiere ser cauta. «Eso me puede producir muchas frustraciones y yo hago esto para ser feliz. Prefiero ir paso a paso sin muchas pretensiones y ya la vida dirá. Al menos así es como quiero verlo, aunque a veces me imagine con un Óscar en la mano», concluye, entre risas. Por lo pronto, lo de volar lo deja para sueños de la infancia. Hoy tiene los pies en la tierra y no piensa en alcanzar las estrellas.