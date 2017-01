¿Qué requisitos debo cumplir para ser donante?

Todas las personas adultas pueden donar su cuerpo para enseñanza e investigación, sin limitación de edad ni de estado de salud, salvo padecer una enfermedad infecto-contagiosa grave en el momento del fallecimiento. Uno de los factores principales por los que no se puede donar es que la muerte haya dado lugar a intervención judicial-forense, para evitar que los procedimientos de preparación del cuerpo interfieran con la práctica de las diligencias judiciales. Con esto se refieren a sospechas de suicido, homicidios, accidente de tráfico o laborales, entre otros casos.

Pero los límites no son iguales en todos los países. Por ejemplo, en Inglaterra no admiten donantes con alzhéimer porque no saben si se contagia.

En cuanto al proceso, es un familiar el que se pone en contacto con la Universidad de Extremadura y es ésta la que llama a la funeraria, que se encarga de trasladar el cuerpo hasta las instalaciones de la Facultad de Medicina.

Una vez, en la universidad, los cadáveres permanecen en las sala de disección. Se mantienen con formol para que no se deterioren.

Respecto al tiempo que un cadáver puede estar en esas instalaciones, no hay un protocolo fijo. Un mismo cuerpo se usa durante mucho tiempo porque hay partes que son útiles años tras años. «Contamos con estructuras óseas del año 75. Una vez que los cadáveres no son necesarios para el aprendizaje de los alumnos, se incineran», detalla Virginio.

Él alude a la importancia de donar por el compromiso de que un médico se forme correctamente. Asegura que este tipo de acción altruista trae numerosos beneficios para la sociedad. «En la universidad formas a alumnos, pero pueden pasar quince años hasta que obtienes rendimiento. Es mucho tiempo, pero el esfuerzo merece la pena».