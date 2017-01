A paso lento hacia la ciudad inteligente

Aparcamientos inteligentes, aplicaciones que conectan a los ciudadanos con las instituciones públicas, carteles digitales que informan del tiempo que debe esperar una persona para coger el autobús que le lleve a su casa o el riego de jardines de toda una ciudad con un simple clic a través del móvil. Esas son algunas de las iniciativas que ya se pueden ver en varias poblaciones de Extremadura. Son pequeños pasos hacia las smart cities, un camino que la región ha empezado a recorrer lentamente. «La mayoría de los proyectos están actualmente sólo sobre papel, aunque hay algunos que ya se están haciendo realidad y dentro de muy poco tiempo el ciudadano notará los cambios», afirma Francisco José Morcillo, emeritense experto en innovación empresarial y territorial, consultor, conferenciante y blogger nacional sobre el concepto de smart city.

Él intenta poner luz a un término que todavía no ha calado en la sociedad. Tanto es así que se empezó a hablar de ello en la primera década de este siglo y hoy son muchos los ciudadanos que desconocen a qué alude eso de smart city. «Estamos hablando de aspectos como la sensorización de un semáforo o el aviso a los ciudadanos mediante aplicaciones móviles del momento justo en el que pasará el autobús mientras toma un café en el bar de enfrente de la parada», ejemplifica Morcillo, quien apunta que aportar una sola definición del concepto es complicado porque estamos en un avance continuo. «Lejos queda ya la teórica visión de una ciudad moderna y digital donde los drones nos sobrevuelan de forma constante y las luces se iluminan a nuestro paso. Hay una realidad que supera la ficción, apoyada en el despliegue y el aumento de la conectividad a través de los dispositivos móviles, la gran cantidad de aplicaciones que se desarrollan casi a diario y sobre todo la gestión de los datos. Y todo con un fin, facilitarnos la vida», aclara.

Y precisamente en torno a esos conceptos se mueve el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes, un programa del Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuyo objetivo es mejorar la eficacia y eficiencia de las entidades locales en la prestación de los servicios públicos a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

Desde que ese plan se puso en marcha, hace ahora tres años, se han publicado dos convocatorias. La primera de ellas se dio a conocer en 2014 y Villanueva de la Serena fue la única población extremeña que fue aceptada como participante al cien por cien. El proyecto de Badajoz y Almendralejo, que presentaban una candidatura conjunta, cumplía los requisitos pero el Ministerio estimó que no había presupuesto suficiente para financiar todas las iniciativas admitidas. Ante eso le concedió 1,5 millones de euros y lo restante, hasta los dos millones, lo aportarían los ayuntamientos a partes iguales. En la segunda convocatoria Cáceres fue la única cuyo trabajo pasó el corte. Por el camino se quedaron Mérida, Plasencia y Don Benito.

El proyecto presentado por la población de las Vegas Altas, bajo el título 'Villanueva de la Serena Smart City', recibió una inversión de 450.846 euros. «Esta iniciativa busca mejorar los servicios que se prestan a ciudadanos y visitantes a través de las TIC, al tiempo que gestionar de una forma más eficiente y sostenible los recursos municipales», asevera Ángel Guerrero, ingeniero de telecomunicaciones que se encargó del trabajo de campo. Él ideó una serie de aplicaciones para convertir a Villanueva en ciudad inteligente. Lo hizo centrándose en aspectos como la movilidad urbana sostenible y la eficiencia energética.

Pero, ¿qué se puede ver de lo que se propuso? Guerrero detalla que «la mayoría de las aplicaciones están en proceso de preinstalación y en febrero de este año muchas verán la luz». Es el caso del proyecto más llamativo de este plan. Se trata de la instalación de un sistema de aparcamiento inteligente, en el parking de la calle Conventual, a través de sensores enterrados que permiten detectar las plazas libres de aparcamiento. A ello se suma una aplicación móvil que da la posibilidad de conocer el grado de ocupación de dicho espacio y el modo de acceso al mismo. «Esto producirá beneficios inmediatos para los usuarios y gestores del parking. Además, se reducen costes de desplazamiento y con ello el ruido y la contaminación medioambiental», detalla Ángel, que esboza una sonrisa al ver hecho realidad un proyecto de smart city, algo que no está sucediendo en el caso de otras ciudades.

«En Badajoz y Almendralejo, el ciudadano aún no percibe muchos cambios», matiza Morcillo. Precisamente, esas dos ciudades tienen aceptado el proyecto titulado 'Alba Smart 2020'. Sin embargo, no han empezado a ejecutarlo y han tenido que pedir un aumento de plazo. «Al ser un proyecto tan ambicioso, el documento técnico nos ha llevado mucho tiempo y hasta hace un mes no hemos terminado de prepararlo», afirma Jesús Coslado, concejal de Vías y Obras, Alumbrado, Eficiencia Energética y Modernización y Poblados del Ayuntamiento de Badajoz.

Ese trabajo incluye 12 puntos y entre ellos destaca la creación de una aplicación móvil para el transporte público, el acceso a la información para que el ciudadano pueda saber cuál es el consumo energético y las emisiones de CO2 por zonas de la ciudad, así como la telegestión de los parkings de Menacho, San Atón, Santa María y el de la calle Prim. «De este modo se podrá saber si hay aparcamiento libre y una aplicación móvil nos guiará hasta él. Además se pondrán sensores en la plaza de los Alféreces para determinar si hay aparcamiento libre en esa zona y por consiguiente disminuir el tráfico», añade Coslado.

«Esas iniciativas estarán desarrolladas en este año 2017», promete Coslado, quien apunta que también se pondrán en funcionamiento nuevas aplicaciones para la gestión de flota de vehículos, así como para la gestión de flujos humanos con el objetivo de saber quiénes vienen a la ciudad, para qué lo hacen o cuánto tiempo están en ella.

Coslado matiza que dentro del ámbito de las smart cities ya han desarrollado algunos proyectos y asegura que en torno a este concepto han invertido más de seis millones de euros desde el año 2009. Entre los ejemplos, la puesta en marcha de semáforos bluetooth para invidentes, el sistema de alquiler de bicicletas, 22 cargadores para vehículos eléctricos y la aplicación 'Abisa' que sirve para que el ciudadano pueda presentar quejas al Ayuntamiento, así como la red wifi en algunas zonas de la ciudad. «En 2017 habrá wifi en la mayoría de las instalaciones deportivas municipales», afirma César Rodríguez, jefe de Alumbrado y Eficiencia del Ayuntamiento de Badajoz, quien también alude a la telegestión de luz. Actualmente la ciudad cuenta con 3.000 puntos telegestionados y en junio aseguran que los 22.000 que hay en la ciudad contarán con ese sistema. De ellos, 4.000 son de tecnología led. «Esto significa que se pueden programar zonas y conseguir un ahorro del 70 por ciento», asevera Rodríguez.

El Plan Nacional de Ciudades Inteligentes se apoya en las instituciones y asociaciones que están implicadas en el desarrollo de las smart cities. En este sentido, destaca el papel que desempeña la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), integrada por 65 municipios. Entre ellos, se encuentran Badajoz, Cáceres y Mérida. «Villanueva no forma parte de ese grupo porque uno de los requisitos es contar con más de 50.000 habitantes», apunta Guerrero, que cita a Cáceres para referirse a uno de los proyectos más ambiciosos aceptados en la segunda convocatoria del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes.

Se trata de 'Cáceres Patrimonio Inteligente', que con un presupuesto de 3,7 millones de euros pretende que «los visitantes tengan un mayor conocimiento de la ciudad, diversificar la oferta de servicios y vertebrar un sistema de gestión que potencie al sector empresarial local», según destacan desde el Ayuntamiento cacereño.

A este programa se suma otro. Son los 10 millones de euros para poner en marcha la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), basada en cinco ejes (económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales) con acciones específicas como la modernización de la administración, la movilidad o la protección de corredores medioambientales.

Todos esos proyectos están únicamente en papel. No hay nada ejecutado y en Cáceres sólo se pueden ver algunas iniciativas que le acercan a una auténtica smart city. Un ejemplo de ello es el sistema de gestión de riego de los parques y jardines. Según apuntan desde la concesionaria Talher, casi el 100% de las zonas verdes de la ciudad se riegan por telegestión y a distancia. «Eso supone un ahorro del 15 por ciento. Por ejemplo, si está lloviendo se activa uno de los 14 sensores de lluvia instalados en la capital y automáticamente se paraliza el riego», asevera José Manuel Azpeitia, técnico de Talher.

Él apunta que «esto es sólo el principio porque el objetivo es llevar este sistema a aspectos como el control de fuentes». Es, en definitiva, un paso más para avanzar en el largo camino hacia las smart cities.

