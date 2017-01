La 'mili femenina' de Franco cuenta para la pensión

No solo los hombres hicieron la mili. Durante el franquismo, también las mujeres tuvieron un deber impuesto: el Servicio Social de la Sección Femenina. Duraba un año, y ese tiempo, esos 365 días, deben ser tenidos en cuenta a la hora de sumar los días cotizados a la Seguridad Social. Es lo que ha decidido el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco, en una sentencia que se apoya en otro fallo anterior, dictado por su homólogo extremeño.

Ese fallo del TSJ extremeño (TSJEx), de septiembre del año 2014, es la única alusión de jurisprudencia citada esta última sentencia, que analiza un caso similar al que resolvieron los magistrados de la Sala con sede en Cáceres.

En octubre del año 2012, la dirección provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Badajoz deniega la solicitud de pensión de jubilación anticipada que había presentado una mujer nacida en el año 1951 (o sea, tiene ahora 65 años). Lo hace argumentando que no ha cotizado los treinta años necesarios para cobrar la prestación. En concreto, el organismo oficial alega que se exigen 10.950 días y ella tiene 10.446. Es decir, le faltan 504 días.

El TSJEx determinó que no equipararlo al servicio militar masculino sería discriminación por razón de sexo

Esa sentencia pionera permitió a una extremeña que ahora tiene 65 años cobrar su pensión de jubilación anticipada

La afectada decide llevar el asunto a los tribunales porque entiende que suma más días de los que le reconoce la administración. Demanda a la Seguridad Social y a la Junta de Extremadura (a esta última por otro concepto), pero pierde el caso. El Juzgado de lo Social número cuatro de Badajoz entiende que la resolución de la Seguridad Social es justa, y lo único que le concede son 212 días que no se le habían contabilizado. Le faltan, pues, 292 días de cotización.

El año completo de 1971

La perjudicada no se conforma con esta resolución y persiste en su lucha. Lo hace presentando un recurso ante el TSJEx, que dicta una sentencia pionera. En ella, los magistrados de la Sala de lo Social aceptan uno de los argumentos presentados por la demandante, que estuvo representada por Diego Ángel Ballesteros Martínez, abogado pacense colegiado en Cáceres. Uno de los argumentos del letrado fue que su defendida había realizado «el Servicio Social Obligatorio de la mujer durante todo el año 1971, durante un total de 365 días». Y tal razonamiento es admitido por el TSJEx como hecho indiscutible, pues se acredita mediante certificado emitido por la autoridad competente.

«En este punto -explica la Sala de lo Social- hemos de dar la razón a la recurrente, pues efectivamente la demandante acredita el cumplimiento del Servicio Social instaurado por decreto de 7 de octubre de 1937 y que se conceptuaba como prestación de carácter obligatorio para todas las mujeres solteras y útiles que no estuvieran empleadas en otros servicios públicos, y que surge al calor del conflicto civil español». De hecho, recoge el mismo párrafo, no se podía trabajar para la administración ni eran concedidos títulos profesionales si antes no se acreditaba haber cumplido con ese Servicio Social.

Constatado esto, el TSJ de Extremadura entiende que ese Servicio Social que prestaban las mujeres «ha de asimilarse» a la 'mili 'que realizaban los hombres o a la prestación social sustitutoria. «Su no consideración sería discriminatoria por razón de sexo», añade la sentencia, elaborada por los magistrados Pedro Bravo Gutiérrez, Alicia Cano Murillo (ponente) y José García Rubio.

La consecuencia de valorar ese año de 1971 que la mujer dedicó a la Sección Femenina es que a los 10.658 días reconocidos por la resolución de instancia han de sumarse los 365 días, y también otros 31 por otro concepto. En total, la demandante suma 11.054 días cotizados, es decir, más de los treinta años o 10.950 días que se exigen para el cobro de la pensión.

Este fallo que estima parcialmente el recurso de suplicación presentado por la afectada ordena que se revoque la resolución de la Seguridad Social y declara el derecho de la mujer a percibir la pensión de jubilación anticipada.