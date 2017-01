«Deberíamos crear una plataforma para divulgar la sociedad del conocimiento»

El Instituto de la Juventud de Extremadura organizó el 23 de diciembre una exposición de ideas de jóvenes emprendedores (se denominó 'Ideas for...') para llevar a cabo en Badajoz. Usted presentó una sobre la sociedad de la información. ¿En qué consiste?

Mi propuesta surge de un viaje que he hecho recientemente a Silicon Valley gracias a la escuela de negocios en la que estoy estudiando. Allí ví el proceso de cómo surgen las ideas y cómo se desarrollan para llegar al éxito de compañías como Facebook, Google, etc. Cuando estuve allí me di cuenta de que las ideas surgen de personas normales pero muy persistentes. Estas cualidades pueden estar en cualquier lugar del mundo; también en Extremadura y Badajoz. Pero para eso es necesario que seamos conscientes de la sociedad de la información en que vivimos. En este sentido presenté un proyecto para crear en Badajoz una plataforma que se ocupe de dar a conocer los fundamentos de esa sociedad.

¿Cuáles son esos fundamentos de que habla?

El principal es que vivimos en un mundo que ha dejado atrás el desarrollo lineal; estamos viviendo el desarrollo exponencial. Dos datos: el conocimiento humano se está duplicando cada año; la mitad de los contenidos de una carrera técnica estarán obsoletos cuando el estudiante termine el tercer año. Esto quiere decir que el progreso humano se está acelerando vertiginosamente y que se están creando oportunidades a un ritmo sin precedentes. En Badajoz y Extremadura, como en la mayor parte del mundo, somos participantes pasivos de ese fenómeno, que cometeríamos el error de considerar que nos cae lejos. Lo que tenemos que hacer es participar activamente en él en primer lugar, como digo, siendo conscientes de lo que ocurre; en segundo lugar, tratar, por ejemplo, de que las carreras profesionales sean más flexibles en las que no sólo se desarrollen conocimientos teóricos, sino adaptados a lo que viene, que lo dan itinerarios transversales como la innovación, el trabajo en equipo o el liderazgo.

¿Se ha puesto en contacto con las autoridades políticas o universitarias para hablar sobre la idea de esa plataforma de difusión de la sociedad del conocimiento?

No, pero creo que las iniciativas que presentamos el pasado 23 de diciembre dentro del 'Ideas for Badajoz' está la de hacerles llegar a los responsables de las instituciones las propuestas que allí hicimos y que, además, entre los compromisos implícitos de este tipo de eventos es el de llevar a cabo las ideas que sean prometedoras. No tendría mucho sentido organizar esa reunión, que además se hace en diferentes ciudades, si después lo que se habla en ellas no pasa de allí. Sería frustrante.

Ha mencionado el liderazgo y hay entre sus datos biográficos uno que me ha llamado la atención: durante la carrera fue delegado de curso tres años. ¿Le interesa a usted el liderazgo?

Me interesa cambiar las cosas, avanzar, que mi opinión y la de otras personas se escuche. Si eso significa liderazgo, entonces me interesa. Pero ser líder por ser líder no me interesa nada.