El volumen de leche materna donada se duplica desde 2012

El Banco de Sangre de Extremadura también gestiona la donación de leche materna y la sangre del cordón umbilical. Dos materias que ofrecen dinámicas opuestas porque mientras en el primer caso se están logrando incrementar los niveles de donaciones, en el segundo van en decadencia. El banco de leche materna se puso en marcha para dar respuesta las madres que no pueden amamantar a sus hijos. Y leche, en primer lugar, para los nacidos que pesen menos de 1,5 kilos por dos razones básicas: para prevenir la enterocolitis necrotizante y para una mayor tolerancia digestiva.

Pueden ser donantes las mujeres mayores de edad, que estén lactando a su hijo y que no estén incluidas en grupos de riesgo de ser portadoras de enfermedades transmisibles; no estén en fase de enfermedad aguda; que estén libres de hábitos tóxicos y no consuman medicamentos regularmente.

La estadística dice que, mientras en 2012 había 28 donantes en Extremadura de leche materna, el año 2015 hubo 44. Igualmente es destacable que si hace cuatro años se donaron 95,6 litros, en 2015 esa cifra se situó en 184,8 litros.

Las donaciones de sangre de cordón umbilical bajan: de 1.004 en 2012 a 485 en el año 2015

El volumen de leche procesada por el banco ha pasado de los 13,2 litros en 2012 a los 152,2 a final de 2015. Y el de leche válida ha pasado de 4 a 57,2 litros en este periodo. Por último, hay que destacar que la leche se distribuye por los hospitales de Badajoz, Cáceres y Mérida. En 2015 se mandaron, por ejemplo, 37,9 litros en el Materno pacense, 19,4 en el centro hospitalario de Mérida y 13,3 en el cacereño.

Cordón

El Banco de Sangre de Extremadura también recepciona la sangre del cordón umbilical. Es la que queda en el cordón umbilical y la placenta, después del nacimiento del niño. Es especialmente rica en células progenitoras hematopoyéticas y una «fuente alternativa válida» para trasplante, resalta Brull. Ofrece nuevas esperanzas para curar la leucemia y otros tipos de cáncer.

Desde 2007 se desarrolla el programa de donación y obtención de sangre de cordón umbilical en Extremadura para proporcionar a centros de trasplante este material «asegurando que el material proporcionado es de alta calidad». Puede donar cualquier mujer sana y que no tiene antecedentes de enfermedades potencialmente transmisibles a través de la sangre.

En 2008, en la región se produjeron 836 donaciones de sangre de cordón, cifra que aumentó paulatinamente hasta las 1.031 en 2011. Un año después, en 2012, bajó a 1.004 donaciones, descenso que ha continuado en 2013 (690), 2014 (538) y 2015 (485).