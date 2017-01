En el PSOE no se quieren enterar, prefieren tragar saliva, mirar al infinito, sacar pecho y seguir a su bola. Vamos, como si no hubiera ocurrido nada, porque para ellos los que vemos grietas en el casco del barco somos unos agoreros que no tenemos ni idea de política y, aún menos, de la colosal fortaleza del PSOE. Todavía no se han enterado de que un trozo de hielo a la deriva hundió al Titánic. Siguen enredando, se hacen trampas en el solitario y pierden el tiempo con artificios de gestoras inútiles, que no sirven ni para taponar una botella. (¡De parte del PP que dejéis la gestora para siempre, please!) Pretenden cerrar la herida en falso, ahora con la ‘democrática’ pretensión del candidato único, sin aceptar que lo que tienen es una brecha tan complicada que casi vale menos hacer un barco nuevo. Y deprisa, porque el tiempo juega contra ellos, la mar está picada y los demás siguen navegando. Vamos, chungo, chungo.

Los imperios caen más por la constante y eficaz gota china de los errores que por el furor arrasador de un tsunami, pero los lumbreras del PSOE, los de arriba, siguen creyendo que la caja de parches que tienen es un quirófano en el que pueden afrontar con garantías la intervención más delicada y urgente… ¡Qué leche se van a pegar! Cuando cayó el Imperio Romano, llevaba casi cien años descomponiéndose, previsible su final porque lo único que les quedaba era la inercia del poder que un día tuvieron. Si no cambian el chip a la de ya, en el PSOE todo será más rápido porque aquí hay que pasar la ITV política cada cuatro años. Cómo estarán de perdidos que ahora se empeñan en inflar el botecito de Zapatero, reivindicando al necio sublime que los dejó en un imposible y puso a España en dique seco. (¡De parte del PP que sigáis procesionando a Zapatero, que están dispuestos a pagaros peana y bocadillo!).

Y no se vislumbran alternativas, porque si a Pedro Sánchez no lo quieren los de arriba ni la derecha, a Susana Díaz no la quieren los de abajo ni el electorado de izquierda y los dos están amortizados. Incluso Guillermo Fernández Vara, el otrora hombre cauto y prudente, está tocado del ala por ir de rociero cantor, siempre a la sombra de la señora del sur. Vaya papelón el suyo, porque esta vez, aunque lo ha intentado, ha tirado la piedra pero no ha conseguido esconder la mano. (Plas, plas, plas de parte de Monago y Álvaro Jaén).

Pero la cúspide socialista, cayendo en el onanismo para recoger aplausos de complacencia, no se quiere enterar de que han quedado enredados en las redes del gran pescador de oportunidades. Sus cataplines los tienen en las manos de un Rajoy que no dudara en girar la muñeca cuando le venga bien, que siempre será cuando al PSOE le venga mal. Si se ponen de alfombra no se comen un colín y si no lo hacen, Rajoy convoca elecciones y se quedan a dos velas. Lo hará porque si la alternativa es Podemos, tenemos Rajoy para rato. Y «tic-tac, tic-tac, tic-tac» el reloj sigue a su paso, llegará la hora de la verdad y entonces, solo entonces, volverán a pelearse para medir quién tuvo más culpa en el desaguisado. ¡La culpa es del viento!, que diría el gran Zapatero.