O hipster o nada

Cuando Chus supo que en Cáceres iban a rodarse tres series este otoño, se dejó crecer la barba y con ella fue aceptado para trabajar como extra en las tres. Esa misma barba le ha servido después para trabajar como cartero real navideño. Su caso me recuerda al de los habitantes de la ciudad marroquí de Ouarzazate, conocida como la puerta del desierto, lugar al que acuden las productoras de Hollywood cuando tienen que rodar una película con dunas, de inspiración bíblica o con trama de guerra lejana. Allí se han rodado Gladiator, Lawrence de Arabia, Black Hawk derribado, La última tentación de Cristo y, cómo no, Juego de tronos.

En Ouarzazate, dejarse luenga barba facilita encontrar trabajo. En Trujillo, Plasencia, Malpartida de Cáceres o Cáceres, la barba larga solo se la dejaban algunos vecinos al acercarse la Navidad porque la comisión de festejos los había seleccionado para ser Gaspar o Melchor, pero últimamente se está convirtiendo en un detalle fundamental en las entrevistas de trabajo, léase casting.

En Ouarzazate, empieza a cundir un cierto cansancio tras tantos años ejerciendo de egipcios, somalíes, afganos, macedonios o tibetanos. Dicen los lugareños más concienciados que les agota convertirse en fotocopia automática de países exóticos y que no es lo mismo la arquitectura iraní que la marroquí, como no es igual un palacio veronés que uno cacereño. Pero en Hollywood no entienden de matices y meten todo lo antiguo en el mismo saco.

El marroquí Karim Aitouna ha producido un documental sobre los extras de Ouarzazate. En él, los varones de la ciudad explican que no se afeitan en cuanto escuchan que viene otra producción de Hollywood.

En Cáceres, ha bastado el comentario de que en enero se avecina otro rodaje para que las barbas vuelvan a crecer y vecinos y trabajadores de la parte antigua se preparen para soportar inconvenientes, que se dan por bien empleados si eso trae dinero, imagen y turistas a la ciudad.

Salvo algún caso aislado, no ha habido en Cáceres una reacción en contra de estos rodajes de series repletas de figurantes barbudos vecinos de Verona, Barcelona o Desembarco del Rey, sino todo lo contrario. Tampoco se le ocurre a nadie protestar por los cortes de tráfico cuando los barbudos Reyes Magos recorren la columna vertebral de la ciudad. Ni se escuchan críticas por los inconvenientes que pudiera traer el desfile de San Jorge con sus moros y cristianos de luenga barba.

En Semana Santa, durante diez días, las calles de la ciudad son tomadas por desfiles procesionales protagonizados por imágenes barbadas y nazarenos cuyas caras barbudas o rasuradas están tapadas por capirotes, pero tampoco en este caso se protesta, salvo las críticas de alguna asociación laica, que no se tienen demasiado en cuenta. En resumen, la ciudad se convierte varias veces al año en plató de escenas orientalizantes, series medievales, batallas de moros y cristianos, miríficos dragones o cortejos religiosos sin que los inconvenientes se discutan.

Solo hay un caso en que estas molestias han sido destacadas por el Ayuntamiento: las carreras populares. No sé si porque los 'runners' no llevan barba o porque no tienen concomitancias medievales, pero lo cierto es que la municipalidad ha propuesto que las carreras se alejen del casco urbano y se lleven a circuitos alejados como el ferial, donde ya está el botellón, o El Cuartillo. No parece justo que correr moleste y desfilar o rodar sea beneficioso. Así que una de dos: o llevamos rodajes, procesiones y desfiles al Ferial, con el botellón, o los corredores se disfrazan de hipsters, capuletos, inmaculados o nazarenos.