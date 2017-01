Los Reyes llegan en autobús

«Se anuncia la llegada del autobús procedente de Oriente Medio. Se estacionará en la dársena número 10». La megafonía de la estación de autobuses avisa de algo tan sensato como la llegada de un autocar en el que llega a la ciudad el Cartero Real. Para que el anuncio sea completo, en el panel indicador, entre las letras luminosas que informan de las llegadas y salidas de expediciones a Valladolid, Badajoz, Gijón, Madrid, Sevilla, Plasencia, Sierra de Fuentes y Cabeza del Buey, hay una en letras mayúsculas que reivindica la sensatez y mueve a la ilusión: Oriente Medio.

Los Reyes Magos llegan a Extremadura en autobús de línea y nos alegramos de que, por fin, reconozcamos nuestra condición y nuestra realidad: ilusos, sí, pero no tontos. Si Sus Majestades de Oriente llegan a Barcelona en barco, a Bilbao en avión y a Sevilla en AVE, es lógico que a Cáceres lleguen en nuestro transporte más tradicional: El Directo, La Estellesa, La Empresa, La Milagrosa.

Los extremeños, con esto de los autobuses siempre hemos sido unos cachondos y llamábamos El Directo al autocar que iba de Cáceres a Ceclavín dando mil rodeos y La Milagrosa al coche de línea que iba de Helechosa a Villanueva de la Serena y llegaba de milagro. En este caso, el Cartero Real llega a Cáceres en un autobús de la empresa Mirat, que es a un cacereño lo que la campana al perro de Pavlov: nos dicen Mirat y empezamos a oler a diésel y a mirar al frente para no marearnos.

Así que dan las 18.40 en el reloj digital de la estación de autobuses y los niños (contamos entre 50 y 60) llevan una hora la mar de entretenidos con Sergio Barquilla, un mago maravilloso que consigue prodigios tales como que un padre salga al escenario, se coloque una cola donde la llevan los leones y la menee con gracia felina. Sergio, con artes de clown y dotes de prestidigitador, convierte la estación cacereña en un espacio mágico y entretiene hasta la llegada de la expedición real.

Cuando a las 18.49 se anuncia por megafonía el estacionamiento del bus mágico en el andén número 10, la desbandada es general y hay que contenerla con unas cintas de protocolo de color verde. El cartero, conocido en los mentideros orientales como Chus Chupachups y famoso por sus próximas apariciones como extra en diferentes series de televisión, junto con Reyes, su paje o mensajero real, también de inminente aparición en series españolas y americanas, baja del bus y emociona a los niños. En el espectáculo de magia, cartas y sueños, participa también el contador de cuentos hermosos Patxi Difuso.

Aunque lo más interesante de toda esta historia es la apuesta de la estación de autobuses cacereña por la cordura y la lógica. Los Reyes Magos llegan a Cáceres en autobús. ¿En qué van a llegar si no? Porque Madrid podrá presumir de su T4, Algeciras de su megapuerto y Valencia de su estación de AVE, pero si usted teclea en Internet estacionautobuses.es, la que le aparece es la de Cáceres y no otra. Fue la estación cacereña la primera en ocupar un dominio en Internet y la que tuvo una web práctica, completa e intuitiva cuando eso no se estilaba. En el resto de España, los ciudadanos entran en Ryanair y teclean destinos. En Cáceres, tecleamos destinos en la web de la estación de Cáceres y nos salen los aeropuertos de Lisboa y Málaga y lugares tan exóticos como Ferrol, Santander, Hospitalet de Llobregat, Algeciras, Setúbal u Oliva de la Frontera, que no deja de ser un destino bien exótico.

Si de Cáceres partió, hace casi 110 años, el primer autobús de línea de España (a Trujillo el 15 de diciembre de 1907), es lógico que sea el bus el vehículo de los Magos. Si es que no hay otro.