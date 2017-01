Factor humano en el ‘caso UPA’

Los abogados de los dirigentes de UPA-UCE Ignacio Huertas y Maximiano Alcón han solicitado por segunda vez la puesta en libertad de dos únicos responsables de la organización agraria que están en la cárcel por el presunto fraude en la gestión de ayudas de asesoramiento agrario. Con el recurso presentado el martes ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida, la defensa espera que la Administración de Justicia no olvide el factor humano, tenga en cuenta que Huertas y Alcón están en prisión preventiva desde el 5 de noviembre por un delito que está en fase de instrucción y que, según argumenta, el informe presentado por la Junta a finales de diciembre sobre el control y la gestión de las ayudas de asesoramiento agrario valida el servicio desarrollado por UPA-UCE. Conscientes de que las decisiones tomadas por la juez siempre se han ajustado a derecho, es importante destacar también el hecho de que no existe riesgo de fuga por parte de ambos dirigentes y el arresto domiciliario o la localización permanente podrían ser alternativas menos dolorosas a la prisión, puesto que en este caso no existe todavía un fallo en firme sino que el caso permanece en fase de instrucción.