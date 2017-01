El PP advierte de que baja el paro pero también la ocupación

La portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular, María Ángeles Muñoz, cree que el balance de 2016 es "absolutamente negativo" en cuanto a políticas activas de empleo y ha advertido de que si bien el paro registrado baja, también lo hace la ocupación y hay "menos personas trabajando".

En rueda de prensa, Muñoz ha deseado un año 2017 "cargado de empleo" pero los datos que publica hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social "no van a permitir que esos deseos sean una realidad".

Así, ha subrayado que "el paro registrado ha bajado pero la ocupación también" y hay "menos personas trabajando" en diciembre en relación a noviembre, un mes en el que "el número de personas que estaban trabajando había disminuido considerablemente desde el inicio de la legislatura".

La diputada popular ha criticado que el Gobierno socialista haya concentrado "todos los esfuerzos" en que los ayuntamientos pongan en marcha políticas de empleo público, con lo que "no se está creando empleo, se están creando generadores de prestaciones por desempleo".

A su juicio, los ayuntamientos están "absolutamente desbocados para que los números de la Junta pudieran cumplirse, pero lo cierto es que los números no se han cumplido".

"Tenemos menos empresas, menos autónomos y menos trabajadores en situación de ocupación", ha aseverado Muñoz, según la cual "todo el dinero que está llegando del Estado se está gastando en: no estoy parado, me estoy motivando, pero mucha motivación y poco empleo".

Para Muñoz, no se puede "condenar" a Extremadura a "la estacionalidad, la inestabilidad y a crear ese paro estructural del que luego tanto nos quejamos cuando no se está fomentando el tejido empresarial que es el que de verdad genera empleo".

La portavoz de Empleo del PP ha mostrado dos gráficos en los que "Extremadura está a la cola" y ocupa la "última" posición en cuanto a evolución del paro registrado y de la afiliación media en el último año.

En este sentido, ha recalcado que desde el PP lucharán "con todas sus energías" para que la política de empleo de la Junta "cambie", ya que "los extremeños no somos números, somos personas".

"No podemos dejar que nos cuenten mentiras, no podemos permitir que en Extremadura no se busque más que unos datos finales y que la comunidad sea la última", ha apostillado.

En clave nacional, ha mencionado que mientras que con el Gobierno socialista de Zapatero, un "mito para los socialistas extremeños", se incrementó el paro hasta cinco millones, hoy los datos de empleo nacional "arrojan cifras que no se daban en los últimos años".

Esto, ha puntualizado, ha permitido decir que en "España hay recuperación económica y empleo", como -ha dicho- ocurrió con el Gobierno del PP en la región, con el que subió "la expectativa económica, subieron las empresas y bajó el paro".

En cambio, ha reiterado, con el PSOE hay "menos empresas, menos autónomos y más paro", por lo que ha invitado a sumar esfuerzos para "entre todos" cambiar esto y "conseguir que la Junta funcione porque no funciona".