La seguridad de los pacientes y la calidad en el SES

DESDE la Ley General de Sanidad (1986), España cuenta con un Sistema Nacional de Salud (SNS) que ha sido de los mejores y más sostenibles del mundo. Cierto que necesita mejoras, y a este SNS pertenece nuestro Servicio Extremeño de Salud (SES). Un gobierno responsable debe buscar la seguridad de los pacientes como una parte importante de la calidad de cualquier servicio regional de salud.

La sanidad extremeña mejoró en la valoración de los pacientes con respecto a años anteriores, poniéndose a niveles del año 2010 en el barómetro sanitario. También conseguimos mejores «notas» en estudios independientes como el de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Esto es un termómetro global de la calidad de nuestra sanidad extremeña.

Sin duda ninguna, la calidad de nuestro SES se la debemos a sus excelentes profesionales que cada día se desviven por hacer bien su trabajo y ofrecer lo mejor de ellos a los extremeños y extremeñas que lo necesitamos. Vaya mi más sincero agradecimiento por esa entrega y por la calidad de su trabajo.

Pero también depende de la seguridad organizativa, es decir, esa seguridad que depende de los entornos sanitarios, edificios, tecnología... Han pasado años de una manifiesta falta de inversión en las obras necesarias que mantengan esa seguridad organizativa, por lo que en el momento actual nos encontramos en un proceso de revisión de los «puntos más críticos» para acometer las reformas necesarias y ganar en la seguridad de los edificios. Y también la tecnología ha sido abandonada a su suerte, con lo que la obsolescencia de nuestro equipamiento necesita de una apuesta decidida por la renovación del equipamiento. Hemos comenzado por los aceleradores lineales, los aparatos necesarios para el tratamiento con radioterapia de los tumores.

Pero es necesario que los extremeños y extremeñas conozcan los mecanismos de seguridad y de calidad con los que cuenta el SES para que huyan de alarmismos y conozcan cómo actuar ante cualquier duda, sugerencia o reclamación que tengan y que verdaderamente sea efectivo en el SES. La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el SES consideran las opiniones de los pacientes, las sugerencias y las reclamaciones como una oportunidad de mejora de la calidad del SES. Y éstas hacen que, analizándolas como lo estamos haciendo, el SES sea cada día mejor y más seguro.

Pero es necesario dejar algo claro desde el primer momento: el SES realiza al año millones de actuaciones sanitarias y solamente recibe unos pocos de miles de reclamaciones, lo que significa que el SES está funcionando correctamente porque necesita una mejora continua de la calidad. Y esto debemos ponerlo en valor.

Desde el primer momento que llegamos al gobierno de la Junta de Extremadura entendimos que debíamos hacer accesibles las reclamaciones; y así los extremeños y extremeñas deben saber que el primer punto donde pueden reclamar es ante su Centro de Salud o ante los servicios de Atención al Paciente de los hospitales. Todas las reclamaciones no solamente se estudian individualmente, sino que se clasifican por motivos y se analizan periódicamente para mejorar en lo que haya que hacerlo. Durante los últimos años hemos visto cómo el horario de aceptación de reclamaciones en determinados servicios de atención al paciente se reducía para disminuir el número de reclamaciones. Ahora no es así.

Superado ese primer nivel, cuando las reclamaciones afectan a varias áreas de salud o cuando el problema es muy importante, desde la Ley de Salud de Extremadura contamos con la Oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura. Cierto que en una Ley de acompañamiento de presupuestos del 2012 pretendieron acabar con esta institución, pero hoy puedo decir que estamos potenciándola, y eso no solamente se hace con plantilla, se hace apostando por ella, difundiendo y dando a conocer su papel y tomándose en serio su trabajo desde el SES. Y en eso estamos trabajando activamente.

Además, la Oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, a la que se puede acceder telefónicamente, telemáticamente o presencialmente, es la encargada en segunda instancia en que se cumpla la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, es decir que la espera para operarse en Extremadura no sea superior a 180 días, que para una primera consulta con un especialista de hospital no sea superior a 60 días o que para una prueba diagnóstica no supere los 30 días.

Y por si no fuera poco, desde que llegamos al gobierno de la Junta de Extremadura hemos puesto en marcha una auténtica estrategia de seguridad de pacientes que vela por la reducción y erradicación de las infecciones que se trasmiten dentro de los hospitales, por las campañas de lavado de manos o por el estudio de incidentes para que el sistema aprenda cada vez más de los problemas en la atención sanitaria que se detecten.

Los extremeños y extremeñas debemos sentirnos seguros y satisfechos con nuestro sistema sanitario, pero ante cualquier duda, sugerencia o reclamación tienen los cauces oficiales. Esta consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el SES entendemos que son una verdadera oportunidad de mejora del sistema más que críticas sin valor.