El blog Escuela de Padres ya ha cumplido cuatro años de historia, en la que hemos acompañando a algunos padres y madres en esta tarea de educar a sus hijos e hijas. Hemos compartido casi 150 artículos con la finalidad de hacer sentir bien a tantos padres y madres que educan, de hacerlos sentir bien, de hacerlos sentir competentes, de animarlos a seguir con la tarea.

Los hijos, a veces pasan por estados de “modorrez” que nos desesperan, nos asustan, nos hacen sentirnos tan mal. Pero educar es gratis, educamos porque queremos a nuestros hijos, así que tenemos seguir educando porque esa es la tarea de ser padres, la tarea de ejercer de padres.

He tenido la suerte de haber conocido en estos años a padres y madres de diferentes tipos de familia que me han enseñado, y me siguen enseñando el Valor de la tarea de educar. De todo lo aprendido, podría extraer 10 consejos útiles para educar:

1.- Educar no hace posible construir hijos perfectos que nos ilusionen. Cuando educamos, ofrecemos a nuestros hijos herramientas para que ellos se vayan construyendo. Ser padres y madres ilusionados con lo que hacéis es la la mejor manera de transmitir ilusión también a nuestros hijos.

2.- Educar es una manera de influir en nuestros hijos, pero es breve el tiempo que tenemos para ejercer esta tarea porque nuestros hijos crecen rápido. ¿Tienes ganas de tirar la toalla? Agáchate, recógel, una y otra vez, y demuestra a tus hijos que, los que educamos, confiamos en lo que hacemos.

3.- Los padres valientes tienen miedo, pero no dejan que el miedo sea el que eduque a sus hijos. El miedo es el mayor lastre a la hora de educar, no dejes que te paralice.

4.- Educar es una estupenda manera de aprender lo fácil que es equivocarse. No somos perfectos, y por eso nos equivocamos. Y por eso se equivocan también tus hijos.