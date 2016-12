El PP tilda de vacío y sin ilusión el discurso de fin de año de Vara

El PP considera que "sobran" discursos "vacíos, de trámite, de frases hechas y sin ilusión", como el pronunciado anoche por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en el tradicional mensaje de fin de año.

La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, en declaraciones a los medios, ha lamentado que Vara no empiece el año "con propósito de enmienda y aspiraciones de mejora".

Teniente ha lamentado volver a ver a un presidente que "no genera ilusión, que no sepa hacia donde va, que tenga unos objetivos, unos retos concretos y que salga del letargo y la inacción en la que ha estado instalado este año" que ahora termina.

En referencia a la frase de Vara de que "sobran los discursos y faltan compromisos con la vida de las personas", la dirigente popular ha insistido en que está plenamente de acuerdo con él, sobre todo si se trata de mensajes "desordenados, atropellados o llenos de frases hechas, como el que vimos ayer".

Ha criticado que el presidente extremeño volviera a instalarse en "la reivindicación a otros, porque no tengo o no quiero las competencias; la petición a otros, porque no tengo o no aprovecho los recursos; la culpa a otros, porque otros gobernaron cuatro años; o las protestas, porque no tengo respuesta".

Esta actitud, que considera "decepcionante", debe evitarse en 2017, porque, a su juicio, "ya no es tiempo de más excusas" .

Cristina Teniente ha reconocido que los mensajes institucionales, como el de anoche, no son para hacer propuestas, pero ha lamentado que Vara se limitase a "enumerar problemas sin dar soluciones" y "sin hacer ninguna reflexión constructiva o programática".

En ese sentido, ha explicado que si Vara habla de los jóvenes que han emigrado, "como presidente, debe aspirar a decir qué es lo que va a hacer para crear las condiciones para atraer y retener a ese talento que se ha ido con la crisis" o para "evitar que el paro juvenil siga aumentando en Extremadura mientras se reduce en el resto del país", a diferencia, ha recordado, de lo que ocurría cuando gobernaba el PP en la región.

De igual forma, en opinión de Teniente, si se refiere a los mayores que están solos, "no puede conformarse con pedir a los alcaldes que hagan más, mientras la Junta hace menos", tras recortar este año los recursos a los municipios para la atención a la tercera edad.

En esa misma línea, la portavoz del PP ha criticado que Vara reivindique el derecho a la vivienda cuando Extremadura "ha sido la comunidad autónoma en la que más han crecido los desahucios de todo el país" o que hable del empleo sin tener en cuenta que preside la región "con los peores datos de empleo y afiliación a la seguridad social" registrados en España durante este año.

Cristina Teniente ha instado a Fernández Vara a que "recupere la ilusión, porque los extremeños lo necesitan" y ha reiterado el compromiso de su partido para seguir desarrollando en 2017 una oposición "leal y constructiva" en la región.