Enganchados al youtuber

A los abuelos les cuesta utilizar el ordenador. A los nietos, también. Ante ustedes, la segunda brecha digital. La primera afectó a los mayores, incómodos en un mundo informático sobrevenido, ciudadanos a quienes se les exige realizar los trámites burocráticos por Internet y sufren. Pero hay una segunda brecha digital que sorprende porque afecta a los niños. Los nacidos en el siglo XXI son considerados nativos digitales. Sus padres nacieron con el dedo pegado a un mando a distancia y ellos nacieron con una tableta o un teléfono móvil en la mano. Sin embargo, están padeciendo una segunda brecha digital que preocupa.

«Son niños que manejan perfectamente y a todas horas la tableta y el móvil, niños que se pasan el día enganchados a los youtubers, pero que, sin embargo, hacen un uso muy limitado de la tecnología y no se manejan bien con el teclado de un portátil, no saben programar o desconocen que control C es copiar, control V es pegar, control Z es deshacer y control X es cortar». Quien habla es Jesús Rodríguez, 42 años, natural de Villafranca de los Barros y dedicado profesionalmente a enseñar a los niños a superar esa segunda brecha digital.

Jesús estudió Filología Inglesa en Cáceres y Documentación en Badajoz. Tras moverse por Europa y tener diversos empleos, empezó a trabajar en Fundecyt (Fundación para el Desarrollo y la Tecnología de Extremadura) con el tema del software libre. Entró luego en el consorcio Identic con otros proyectos hasta que optó por la aventura empresarial.

Intuyó que los problemas planteados por la segunda brecha digital y su solución, la robótica orientada a la educación, iban a tener un impulso social importante y orientó por ahí sus pasos empresariales montando una academia de robótica en Cáceres, Educarobot, donde se trabaja lo que se resume en el acrónimo STEM, es decir, las iniciales de los términos ingleses Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

«Intentamos romper la segunda brecha digital. Es que como los chavales no utilizan ya los portátiles, se pasan el día viendo a los youtubers y manejan con destreza móviles y tabletas, creemos que ya controlan el mundo digital, pero tienen que abrir sus mentes, aprender a ser críticos con el entorno. Es aprender la filosofía de siempre, pero con otro nombre: robótica para aprender a pensar o filosofía tecnológica, podríamos llamarla», desgrana Jesús las bases de su trabajo.

60 niños de entre 4 y 14 años acuden a sus talleres y clases para programar divirtiéndose, aprender a montar robots y superar, así, la brecha digital. «Unos padres traen a los niños para que tengan actividades, otros porque están convencidos del problema y otros por tendencia o moda», clasifica.

Precisamente el miedo a las tendencias y a las modas impulsó a Jesús Rodríguez y a su pareja, Ana Batista, a complementar sus enseñanzas con los juguetes educativos más originales y sorprendentes. «Es un sector muy en auge. Nos planteamos abrir una franquicia, pero preferimos tomar nuestras decisiones y controlar cada paso. Nos decían que esta combinación puntera de juguete didáctico moderno y pedagogía de la robótica era demasiado arriesgada para una ciudad como Cáceres, tan suya y tan conservadora, pero nos está sorprendiendo la aceptación», confiesa Jesús.

Ana, su pareja brasileña de 33 años, nos muestra juegos didácticos de lógica, matemáticas, energías alternativas y teatro de sombras y nos sorprende con una plastilina que bota, imanta y cambia de color y con una arena kinética que se moldea, no mancha y es terapéutica. Pedagogía inesperada para un tiempo nuevo.