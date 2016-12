Vara afirma que la región es más justa, más igualitaria y menos morosa que hace un año

No vivo en Extremadura desde hace alguno años. Estas Navidades he vuelto para ver a la familia que quedó allí, padres y abuelos, porque hermanos y hermanas también marcharon. He visto con pena que nada cambia y si lo hace ha sido desgraciadamente a peor. Los dueños de canteras, en Quintana, siguen con sus cochazos, bien vestidos y los trabajadores... a ellos no los he visto, están encerrados en casa porque con 700 euros de nómina no está el tema para salir a gastar. Lo peor es que cuando hay esas desigualdades no hay ni sitios de ocio a los que acudir, porque no se puede vivir de 4 con dinero. He estado en el centro de ocio de Don Benito y sólo hay unos cines y un bar. El resto de locales está para alquilar. Por suerte la naturaleza es preciosa y no hace falta dinero para disfrutarla. Las carreteras, también son estupendas para...