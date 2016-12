El partido y la institución

El procedimiento de cese de la interventora de la Diputación de Cáceres iniciado por el equipo de gobierno que encabeza Rosario Cordero sigue una vía administrativa cuya siguiente escala será el informe, «preceptivo, aunque no vinculante» que elabore el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se resuelva al final en un sentido o en otro el cese de la interventora, es obvio que este no es el primer caso –y seguro que tampoco el último– en que un equipo de gobierno plantea de modo legal, objetiva y razonadamente una serie de reparos para que la instancia correspondiente juzgue y se pronuncie. Lo que sorprende aquí es que miembros de la oposición como el portavoz del Grupo Popular de la Diputación de Cáceres trate de ‘rentabilizar’ la decisión adoptada por Cordero y hable de «caza de brujas» o de «una cuestión arbitraria» cuando es voz pópuli que durante la anterior etapa, con el PP presidiendo la institución, se criticaron con dureza muchas decisiones de la interventora. Reducir ahora un desencuentro que viene de antiguo a una cuestión anecdótica no parece coherente ni creíble. Mejor que el PP no intente ‘rentabilizar’ de forma partidista un asunto de claro cariz institucional.