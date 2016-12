El Hospital de Cáceres no ha tenido ningún caso más de hepatitis C tras tomar medidas

La directora general de Salud Pública de la Junta, Pilar Guijarro, ha reconocido que el reciente contagio de tres pacientes de diálisis por hepatits C se debió a un problema interno del hospital y no exterior, por lo que no han vuelto a tener otro caso nuevo.

En este sentido, ha querido trasmitir un mensaje de tranquilidad a los pacientes que están dentro del Hospital ya que se han tomado todas las medidas necesarias para que no haya ningún caso más, entre ellas separar a los pacientes infectados y valorar los posibles puntos críticos para evitar riesgos.

La responsable sanitaria ha hecho hincapié en que los pacientes que tengan que ir a este Hospital cacereños deben estar "tranquilos", porque están dando "los mejores tratamientos que se dan en este país y no podemos dar inseguridad a la hora de acudir al centro médico".

Detectados en controles rutinarios

Estos casos de contagio fueron detectados en uno de los controles rutinarios a los que son sometidos este tipo de enfermos.

Además de estos tres, los servicios médicos extremeños tienen contabilizado un cuarto cuyo contagio se produjo con anterioridad al último control.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre; un virus que puede causar una infección, tanto aguda como crónica, cuya gravedad varía entre una dolencia leve que dura algunas semanas, y una enfermedad grave de por vida.

El virus de la hepatitis C se transmite a través de la sangre, y las causas de infección más comunes son las prácticas de inyección poco seguras, la esterilización inapropiada de equipo médico y la transfusión de sangre y productos sanguíneos sin analizar.