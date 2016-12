Extremadura ha registrado en esta campaña 124 casos leves de gripe y tres graves

La directora general de Salud Pública de la Junta de Extremadura, Pilar Guijarro, ha precisado que la comunidad autónoma de Extremadura ha registrado en esta campaña un total de 124 casos leves de gripe y tres graves aunque "no tienen peligro de muerte".

A preguntas de los periodistas sobre el desarrollo de la gripe en la región, Guijarro ha lamentado que se trata de un "problema de salud pública" y que actualmente se está en una fase epidémica "en ascenso".

De igual modo, ha concretado que se han registrado 124 casos leves de gripe y tres graves y ha puntualizado en relación a estos tres últimos que "ninguno de ellos estaba vacunado", pero que "no tienen peligro de muerte".

Ha explicado también en que uno de estos tres casos no tenía factores de riesgo asociados y los otros dos son personas sí los tenían, así como que "sólo uno de ellos ha estado ingresado en la UCI" pero "ya está fuera".

La directora general de Salud Pública ha apostillado además que ha habido casos de gripe tanto en el Área de Salud de Cáceres en la capital cacereña como en la de Badajoz en la capital pacense preguntada por este tema en la presentación en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba) de la campaña 'Riesgos 0. Juega tus cartas'.

Hepatitis C

Por otro lado, y respecto a los casos de contagio de Hepatitis C en el Hospital de Cáceres, Pilar Guijarro ha señalado sobre esta enfermedad que, para la Junta, "sigue siendo un problema interno del hospital" y "ya no es un problema fuera", al tiempo que ha puesto en valor que no se ha registrado "ningún caso nuevo".

"Lo que quiero transmitir es también seguridad para los pacientes que están dentro porque saben que hemos tomado todas las medidas necesarias que se tienen que tomar para que no haya ningún caso más dentro de la Unidad, hemos intentado separar a los pacientes y estamos valorando cada uno de los posibles puntos que nosotros llamamos 'críticos' donde haya podido suceder algo para evitarlo", ha asegurado.

Igualmente ha afirmado que se están tomando medidas "como si todos los puntos fueran de verdad de riesgo" aunque no hay tal y "no ha habido ningún caso nuevo", al tiempo que ha insistido en la importancia de que, los pacientes que acuden este jueves a la Unidad de Hemodiálisis del Hospital de Cáceres, "estén tranquilos".

"Les estamos dando los mejores tratamientos que se dan en este país y no les podemos crear esta inseguridad a la hora de estar yendo al hospital", ha concluido sobre este asunto.