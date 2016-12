Es noticia o es bobada

Una niña de seis años recibe un rifle como regalo... Esta información, hace 20 años, habría sido entendida inmediatamente como una inocentada, pero no es así, es una noticia del pasado lunes. Tan noticia como esa otra que anuncia la presencia de chimpancés en la sierra de Madrid o la que cuenta la historia de una señora que celebró haber ganado el Gordo de la lotería de Navidad, pero no era cierto.

28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. Hace años, había que estar alerta porque las bromas acechaban en cada llamada de teléfono, en el trabajo, en la televisión y en la prensa. No había medio que no publicara una inocentada ni familia que no gastara alguna broma. Eran bromas muy tontas como aquella que se repetía todos los años de llamar a un pariente o a un amigo, decirle que eras de Telefónica y que tenías que hacer unas pruebas para lo que pedías a tu interlocutor que metiera el dedo en el agujero del cero, luego, en el del uno y, finalmente, que se lo metiera en el culo.

Nosotros llamábamos siempre a una pobre tía carnal, que luego nos comentaba que el teléfono había estado muy guarro esa mañana. Hasta que un 28 de diciembre respondió su yerno, le preguntamos que si era Casa Consuelo, respondió que no y replicamos: «¿Pues entonces dónde pisan?». La respuesta del yerno de mi tía fue demoledora: «En la barriga de su padre». Creo que fue la última broma ingenua, infantil y ñoña que gastamos. Después, nos conformábamos con las inocentadas futboleras del HOY o del Telediario: algún falso fichaje de campanillas del Cacereño o que Gento, con 50 años, volvía a los terrenos de juego.

Por cada kilo que engorden los jugadores estas Navidades, pagarán mil euros. No, no es una broma, sino una noticia sobre el club de fútbol Montpellier. Aparecía este lunes en las ediciones digitales de los periódicos junto a otra que informaba de un filete de buey que cuesta 3.000 euros y de una panadería que acaba de cerrar la Policía por haber aparecido una rata en el mostrador.

Cómo buscar inocentadas en los periódicos si sus ediciones digitales están llenas de noticias increíbles, que más bien parecen bromas, informaciones que buscan el clic del lector curioso, incapaz de acabar el día sin saber quién es esa periodista deportiva que presentó su programa de televisión completamente borracha.

Hace 20 años, en la sección de sucesos, se recogían informaciones extraordinarias, casi siempre localizadas en Perú o en Ecuador, no me pregunten por qué, donde se contaban historias abracadabrantes de platillos volantes que secuestraban vacas, mujeres que dormían seis de cada siete días o muertos que resucitaban al oler el vodka. En Extremadura, esos sucesos acaecían en verano: la inolvidable leona, que, convertida en perro saltarín, por poco acaba con mi madre de un susto; la niña de la curva; la culebra de siete metros...

Pero entonces sabíamos a qué atenernos. Las noticias extraordinarias y discutibles estaban localizadas en verano, el 28 de diciembre o en los breves de la sección de Sucesos. Hoy, en algunos digitales, entre el referéndum de Puigdemont y la caza a Errejón, te enteras de que una comida para jubilados, pagada con dinero público, acaba con el destape de una vedette o de que han sido retenidos miles de juguetes jurásicos porque podían contener una especie invasora, por no hablar de la noticia de que Canadá renovará la licencia de piloto de Papá Noel para que pueda volar con su carro de renos. Las inocentadas ya no se ciñen al día 28, se cuentan todo el año y complican el discernimiento: ¿es noticia o es bobada?