Convocatoria de 36 plazas en Canal Extremadura

Las bases están muy enfocadas a que los puestos se queden en los que ya están dentro. Es una pena, pero volvemos a tiempos pasados en esto. Yo no me puedo presentar porque no tengo titulación convalidada, pero ojo con los tribunales porque son ilegales. Si os presentáis y no sois de dentro de la casa, DENUNCIAR. Se dan circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015 que anula ese Tribunal: "tener amistad íntima" y "tener relación de servicio". La mitad del tribunal son los propios jefes que van evaluar a sus trabajadores con los que llevan trabajando codo a codo casi 10 años!!!



Denunciar, no lo dudéis.