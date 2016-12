En el semanario El Caso nunca daban vacaciones por Navidad, ni tan siquiera había turnos. En esta época del año, se cometían más crímenes y eran más espeluznantes. Los asesinatos se concentraban entre el 24 de diciembre y el uno de enero y los había pasionales, que era el eufemismo que entonces se usaba para la violencia de género, familiares, o sea, cuñado contra cuñado en discusiones de sobremesa que acababan como el rosario de la aurora: con un cuñado en la cárcel y el otro en el cementerio. Había también muchos suicidios y todo, creo yo, por culpa de una mezcla de machismo, carencias educativas, tristezas, ausencias, alcohol y nostalgia en vena.

La nostalgia ya no es lo que era... Hay dos libros con ese título. Uno trata sobre el rock, las películas y los libros de antes y lo ha escrito Ignacio Juliá. Ese no lo he leído, yo he leído el otro, las memorias de Simone Signoret. Son títulos bonitos, pero poco científicos porque la nostalgia siempre es igual, es decir, mirar al pasado y sufrir al recordar, del griego nostos (regreso) y algos (dolor).

Y cuando la nostalgia aprieta y ahoga, se desencadenan tantos demonios que pasa de todo. El otro día, durante la comida con los colegas, comentaban varias compañeras que a ellas no les gustaba la Navidad y era por culpa de la nostalgia, la ausencia, el cualquier tiempo pasado fue mejor. Y se daba una circunstancia capital: en sus casas no había niños.

Los nietos son muy importantes en Navidad porque hacen mucho ruido y el jaleo no permite pensar. Con nietos gritando, negándose a comer, llorando o riendo, el ensimismamiento es imposible y la nostalgia se atempera. Ataca durante la mañana, pero no se apodera del ambiente porque todo apremia: la cocina, las compras, las visitas, la casa... Desaparece en cuanto llegan los nietos con su alboroto y regresa al acabar la cena o la comida y quedarse sola la casa, pero a esa hora, el sueño puede más que la nostalgia y vamos trampeando las noches y los días hasta que superamos las fiestas y las asechanzas de la memoria sin menoscabo.

No tengo nietos, pero tengo sobrinos menores de diez años y ellos aportaron el ruido necesario en la cena de Nochebuena para que todo fuera de perlas. En casa de mis padres, en la comida de Navidad, los sobrinos y las sobrinas rondaban los 20 y los 30 años, pero algunas vinieron con sus parejas por primera vez y eso eliminó cualquier tentación nostálgica: no queda elegante ponerse melancólicos delante de desconocidos.

En Nochevieja, será diferente: menos gente y menos sobrinos, pero el ruido lo ponen las campanadas, las explosiones de las botellas de cava, los brindis y los gritos de feliz año nuevo, que son inventos muy útiles para cortar de raíz cualquier acceso de nostalgia.

Como casi todos vivimos en familias con mucho ruido, nos parece imposible que en estas fechas se cometan más crímenes, sean asesinadas más mujeres y sea Nochebuena la noche de más actividad policial del año por peleas familiares. Esas peleas y esos asesinatos empiezan ya una semana antes y vienen de la mano de las llamadas cenas de empresa. Este año, la cosecha roja ha sido tremenda y dolorosa.

A veces, nos parece imposible que existan energúmenos capaces de tanta violencia hacia las mujeres, no entra en nuestra mente. Pero basta salir para percatarse de que el ambiente ha cambiado si atendemos a las poses y a las declaraciones oficiales, pero no tanto en la realidad lacerante de la calle. Al atardecer, en Nochebuena, caminando por las aceras de Cáceres, me asustaron en varias ocasiones coches llenos de muchachos. Circulaban a gran velocidad y gritaban a las chicas: '¡Zorras!'... Y otras lindezas.

Daban miedo, permitían entender por qué no daban vacaciones en El Caso por Navidad, por qué la policía está más alerta estas noches, por qué se produce tanta violencia machista, por qué me apresuré para llegar a casa y refugiarme en el ruido entrañable de mis sobrinos.