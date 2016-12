Tierra de amanitas, boletus y níscalos

Cada 'setero' tiene sus zonas preferidas, dependiendo de las especies de setas que esté buscando y de la época del año en la que salga al campo. Por lo general son celosos con los lugares a los que van a realizar la recolecta y la mayoría no los revela con facilidad, aunque hay de todo y existen casi tantos tipos de aficionados al mundo de las setas como variedades de estas.

Numerosos son los que tienen un interés comercial y se les identifica con facilidad. Se mueven rápido, tienen unos objetivos fijos y nada más llegar a una finca saben si se les han adelantado o si merece la pena recorrerla. Los más abundantes son los que buscan setas para su consumo propio: llevan un ritmo más pausado que los anteriores, suelen coger solo aquellas especies que conocen bien y disfrutan de la naturaleza. Si en algo se parecen a los anteriores es en que les basta con poner un pie en una determinada zona para saber si encontrarán o no lo que están buscando.

Luego están aquellos que tienen un interés científico, para ellos no es importante si otros aficionados han pasado por allí con anterioridad porque sus piezas más codiciadas no suelen ser comestibles. Su objetivo es catalogar especies y cargan con una cámara fotográfica y papel de aluminio para envolver los ejemplares pensando en exposiciones y charlas futuras, lo que no quiere decir que desechen las variedades que puedan degustar al terminar su paseo. «En Extremadura hay más de 1.500 especies de setas catalogadas, pero puede haber otras tantas sin catalogar. De ellas solo se recolectan unas 15 para comercializar o para consumo, aunque interesantes desde el punto de vista gastronómico es posible que haya entre 100 y 200, lo que pasa es que no se conocen», explica Felipe Plá, micólogo aficionado y miembro de la Sociedad Micológica Extremeña.

«La Amanita verna sinatum es el hongo que más intoxicaciones provoca en la región»

La mayoría de los 'seteros' que salen al campo lo hacen para comer lo que recogen

Tradicionalmente, en la región las especies más consumidas han sido el gurumelo y la criadilla de tierra, aunque hay en algunas comarcas en las que la seta de chopo o los tortullos se han recolectado desde hace muchos años. En la actualidad ese campo es más amplio y los boletus, los níscalos y los huevos de rey (Amanita cesarea) están ganando presencia en las cestas de los 'seteros'.

En Extremadura, al no ser necesaria una licencia a nivel regional para la recogida de setas, no hay datos sobre el número de personas que salen al campo durante las campañas. En determinadas localidades, como Hervás o Jarandilla de la Vera, sí se exige un permiso municipal para el aprovechamiento micológico del terreno público. «Además, llega mucha gente de otras comunidades, sobre todo con fines comerciales, porque no tienen que pagar tasas», expone Rafael Rey, vocal en Badajoz de la Sociedad Micológica, que observa que es una afición que está creciendo.

La llegada de neófitos a este mundo supone que todos los años se produzcan intoxicaciones de gravedad. «Yo recomiendo a la gente que se adentra en la micología que empiece con la identificación y consumo de boletus, porque no tienen confusión con especies peligrosas», señala Plá, añadiendo que sí hay algunos boletus tóxicos, entre ellos el Boletus satanás, pero que «presentan una característica muy fácil de distinguir y es que su carne azulea al corte». Es decir que se torna de color azul al entrar su carne en contacto con el oxígeno.

Hay cuatro especies de boletus fácilmente identificables, aunque relativamente difíciles de diferenciar entre ellas. Son de cinco tenedores, la catalogación más alta, y sus nombre científicos son: aereus, reticulatus, pinicola y edulis. «El aereus, cuyo nombre común es hongo negro, es el que más se recolecta por estas zonas y suele crecer preferiblemente en alcornocales y encinares, aunque también bajo otros árboles», informa Plá.

Tanto los boletus como las amanitas son especies termófilas, por lo que su presencia va disminuyendo según llegan los fríos del invierno. Dentro de este segundo grupo, la Amanita cesarea está reconocida como la reina de las setas y se identifica con relativa sencillez por su color naranja y sus láminas amarillas, así como por la presencia de una volva grande y de color blanca. «Por eso es importante extraer los ejemplares completos. Es la forma de no tener confusión con otras especies, ya que algunas características macroscópicas que nos permiten distinguir unas especies de otras están en la base del pie y si lo cortamos no las vemos», expone Plá.

A la misma familia pertenece la Amanita phalloides, cuyo consumo puede acarrear la muerte y que es la causante de muchas de las intoxicaciones que se producen en la región. Es una especie muy abundante, sobre todo en alcornocales, robledales y encinares. «Especies tóxicas mortales habrá menos de diez en la región», según este experto.

La identificación de una seta se realiza gracias a datos macroscópicos, microscópicos y al análisis de su ADN. Los seteros en el campo solo pueden fijarse en los primeros, por lo que observan, huelen o prueban los ejemplares. «Es complicado porque se trata de identificar a la especie por el fruto, que va cambiando de joven a maduro», remarca este experto, que aconseja obtener toda la información posible de las setas y no tener miedo a dañar el micelio. «Es un falso mito que se dañe por sacar la seta entera».

Otra de las especies más comunes en la región es la Entoloma sinuatum, conocida vulgarmente como seta pérfida o seta engañosa. De aspecto apetecible y buen olor, es frecuente bajo alcornoque, roble, castaño y pino, pero es muy tóxica. «Seguramente sea la responsable del mayor número de intoxicaciones que se hayan producido a nivel mundial», apunta Plá, y añadió que en la región es la Amanita verna, confundida con el gurumelo, la que más intoxicaciones provoca.

Entre las recomendaciones, el miembro de la Sociedad Micológica cita no coger setas en lugares contaminados, como pueden ser las proximidades de carreteras, vías de tren o industrias, ya que los hongos son grandes captadores de metales pesados.

Invierno

En esta época, en la que el frío ya ha llegado a la región, los níscalos son la especie más abundante y la que atrae a más recolectores, tanto para su venta como para el consumo domiciliario.

Las setas están ligadas a determinados ecosistemas y, al igual que la Amanita cesarea puede crecer en alcornocal, pinar, castañar, hayedo o robledal, el níscalo solo nace bajo pino. «Es la especie silvestre más comercializada a nivel mundial», detalla Plá, que advierte que comparte hábitat en ciertas ocasiones con el denominado falso níscalo, también de la familia de los lactarius, que es tóxico y muy picante. «La mejor forma de diferenciarlos es que el comestible tiene tonos más anaranjados y exuda látex naranja», puntualiza Jacinto Galán, biólogo y micólogo, que lleva más de 25 años saliendo al campo, tanto para catalogar especies como para recolectar setas para su consumo.

Las herramientas necesarias para la recogida de ejemplares varía un poco dependiendo del objetivo. En principio, solo es fundamental un recipiente -preferiblemente una cesta- y una navaja, aunque también es conveniente la ropa y el calzado adecuado para andar por el campo. «La guía no es necesaria, porque la mayoría de la gente coge para comer y solo las que conoce, aunque está bien llevarla», dice Galán.

La mayoría de las especies de setas que se encuentran son solo interesantes desde el punto de vista científico y no tienen ningún interés gastronómico. Algunas de ellas también se recolectan porque tienen otros aprovechamientos. Es lo que sucede con la Ganoderma lucidum, que se utiliza en el tratamiento contra el cáncer. «Se comercializa y se puede adquirir en los herbolarios», destaca Plá.

Pese a todo esto, son escasas las especies que tienen un determinado aprovechamiento. Lo habitual es que cumplan con su labor ecológica, como las saprófitas que sirven para limpiar el ecosistema. «La seta es un bioindicativo, ya el hongo no puede transformar la materia orgánica y la tienen que tomar de una planta. Eso hace que se asocien y se establezca una simbiosis», comenta Galán. En esta unión ambos salen beneficiados, el hongo prolonga la raíz de la planta para la captación de agua y sales minerales y la planta aporta nutrientes. Es una señal de buena salud del bosque, ya que si la planta no está sana, no nacerían los hongos.

Por el contrario, la alta presencia de hongos saprófitos o parásitos indican que la zona está en declive.

Hay especies comestibles y tóxicas de cualquiera de los tres tipos, pero las más interesantes gastronómicamente hablando suelen ser las simbióticas, que «como casi siempre hacen simbiosis con la raíz se las llama micorrícicas», apostilla Plá, que empezó con su afición por el mundo de la micología hace más de 20 años, cuando estaba estudiando en la universidad.

Realiza salidas al campo con bastante frecuencia, ofrece charlas y conferencias, participa en actividades con grupos y realiza catalogaciones en las distintas sesiones de la Sociedad Micológica. «Sigo sintiendo motivación y todavía encuentro cosas que me sorprenden. Me produce emoción llegar a un sitio y ver las cesareas en eclosión y eso que no las como, casi todas las regalo, pero noto esa pasión por recolectar una especie tan bonita y que sabes que está tan valorada», reconoce, algo que explica como parte de un afán coleccionista y en el que influye la cantidad de meses en los que no se pueden recolectar setas.

«Lo mejor es encontrar una especie que no he hallado nunca, que no la tenga fotografiada». En este sentido, habla del Tricholoma caligatum, su pieza más deseada en estos momentos. «No la he encontrado nunca y es una especie preciosa».