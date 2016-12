La región recibe 178 millones de euros del Estado para pagar a proveedores

El Estado ha aprobado abonar 178 millones de euros a Extremadura, que serán utilizados para pagar a los proveedores de la Administración regional. El pasado jueves, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó el abono de 1.638 millones de euros a las comunidades autonómicas a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). De ellos, 105,44 se destinan a Extremadura.

Asimismo, ayer se aprobó el destino de 2.909 millones de euros de los recursos previstos del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2016 derivados de la ampliación del objetivo de déficit del 0,3% al 0,7% del PIB regional. De ese dinero, 72,49 millones irán para la región extremeña. El jueves por la mañana, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ya había calculado que a la comunidad extremeña le corresponderían esos 185 millones de euros, que invertirá en el pago a proveedores.

Señaló entonces que el Ejecutivo regional está «preparando todo para poder pagar», ya que a la comunidad le corresponden 185 millones de euros que les va «a permitir seguir cumpliendo el objetivo de pago a proveedores, que era algo fundamental».

Según dijo, en este año y medio de gobierno del PSOE en Extremadura «se han hecho muchas cosas en un escenario muy complicado», ya que «aquellos que cobran a tiempo saben muy bien lo importante que es que cuando tú haces un trabajo te lo paguen pronto», que es «lo que ahora mismo está haciendo la Junta de Extremadura». Vara ha recordado que Extremadura «era la administración que peor pagaba con mucha diferencia, y se está convirtiendo en una de las administraciones que mejor paga en estos momentos», algo que le «satisface porque aunque la política no sea solo gestión, no puede haber una buena política si no hay una buena gestión».