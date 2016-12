Trabajar en Liang Shan Po

Hoy quiero narrarles un cuento de Navidad. Es una historia verdadera de la que, en parte, fui protagonista. Comenzó en 1981. Yo era muy joven, tenía 23 años, y aprobé unas oposiciones de profesor de Secundaria. Pusieron ante mí una lista de más de cien ciudades de España. Entonces no existía el programa Erasmus, pero no por eso teníamos menos ganas de viajar y de conocer lugares distintos, así que escogí una ciudad donde se hablara otra lengua, hubiera otro paisaje y la gastronomía fuera singular y me fui al Instituto de Fontecarmoa en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), a orillas del Atlántico.

Al poco de llegar, apareció en El Correo Gallego la noticia de que a la puerta de nuestro instituto se vendían bocadillos de hachís. Llamamos al periódico para protestar por tamaña mentira y Lito, el corresponsal de El Correo en Vilagarcía, acudió al instituto a disculparse. Años después, descubrimos que Lito tenía razón: la noticia era verdadera, ese episodio aparece en el libro 'Fariña' de Nacho Carretero y se podrá ver en una serie que se emitirá en Antena 3.

El Instituto de Fontecarmoa cogió muy mala fama y en Vilagarcía empezó a ser conocido como 'Liang Shan Po', una serie televisiva japonesa protagonizada por personajes desalmados. Desde que llegué a 'Liang Shan Po', me encargué de las actividades extraescolares. Recuerdo que organizaba excursiones culturales y que nos seguían algunos coches de lujo. Los conducían hijos de narcotraficantes cuyas novias viajaban en el autobús. Por nuestras aulas pasaron hijas de los Charlines, un hija de Sito Miñanco, que al cumplir los 18 llegó a clase en un mercedes deportivo, descapotable y plateado... En una excursión de fin de curso, me percaté de que los alumnos tonteaban entre sí como era lógico a su edad, pero había una muchacha muy guapa a la que no se acercaban. Me extrañó y me lo explicaron: era la amante del capo Sito Miñanco.

A finales de los 90, me llamó Mar Cohnen, directora de El Semanal, suplemento dominical de Vocento. Me propuso escribir un reportaje cada mes en la revista. Varios fueron sobre mis vivencias en aquel instituto: 'Estudias o traficas', se titulaba uno, aunque el que me noqueó contaba la historia de tres jóvenes que habían rehecho sus vidas gracias a Proyecto Hombre tras ser heroinómanos. Cuando llegaron a la entrevista, me saludaron con un: 'Hola, profe'. Los tres habían sido alumnos míos y me contaron que en los baños del instituto traficaban con cocaína ya a principios de los 80 cuando los profesores, yo el primero, solo habíamos oído hablar de la coca en la película 'French Connection'.

Se preguntarán ustedes que qué hacíamos los profesores para luchar contra aquella situación. Pues lo que podíamos. Yo fundé el grupo de teatro Tragoi y la revista escolar A Nosa Voz. Otros impulsaban las actividades deportivas y hubo dos, Xurxo Novales y Roberto Vidal, que empezaron a divulgar el ajedrez entre los alumnos. Paralelamente, la sociedad gallega se enfrentó a los narcotraficantes y los propios alumnos se mentalizaron de que aquello solo llevaba a la debacle.

Poco a poco, la situación fue cambiando en el instituto de Fontecarmoa, que pasó a llamarse IES Fermín Bouza Brey. Los alumnos ya no abandonaban los estudios para ganar dinero fácil haciendo descargas de hachís y el síntoma del cambio era el impulso que cogía la práctica del ajedrez, que devino en la creación del club Fontecarmoa y cada vez enganchaba a más y más jóvenes.

El verano pasado estuve en Vilagarcía y viví dos episodios emocionantes: ser pregonero de sus fiestas y visitar el Club de Ajedrez Fontecarmoa, que tiene 200 jugadores federados, acompañado por mi compañero Roberto Vidal. Me presentó a varios jóvenes campeones y reparé en cómo había cambiado la situación en el antiguo 'Liang Shan Po'. Hace 15 días, una noticia me hizo llorar: el Club de Ajedrez Fontecarmoa había quedado campeón de España por equipos sub-18 en Benidorm.