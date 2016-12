Esta noche es Nochebuena

Después de tantos años anunciando que la muñeca famosa se aproximaba al portal, los publicistas nos debían un desenlace, viéndola llegar de una puñetera vez, pero la pobrecita, tan lela y perdida, lo mismo se quedó sin pilas o se descacharró en el camino y no llegó nunca. Las que sí siguen son las famélicas de risa tonta y voz de misino, que anuncian ‘eau de toilette’, porque los perfumes huelen mejor si se piden en francés. No es lo mismo ‘eau’ que agua, ni ‘toilette’ que retrete, aunque tengan la misma fragancia implícita. Si regalas un agua te la tiran a la cara, pero si dices que es una ‘eau’ la cosa cambia, que no es lo mismo un duro que veinte reales. Me gusta especialmente la romanoide de labios neumáticos, túnica escasa, piernas al aire y pechos insinuantes, que desciende por una escalera para meterse en la piscina con sonrisilla picarona, mientras unos tíos se tapan sus vergüenzas… No me he enterado del argumento de esta ‘eau de toilette’ y lamentablemente no puedo ir a comprarla porque ¿cómo la pido? ¿Dame la colonia de la nena buenorra que se mete en un charco? Queda feo, poco ‘eau de toilette’.

¿Y en esta Navidad…? Yo no sé ustedes, pero a mí se me dispara la respuesta con el turrón de chocolate, que ya son muchos años de disciplina. Y además, se ha quedado solo, porque el de «queremos turrón, turrón, turrón» se ha ido con el gel de los limones salvajes del Caribe. El que presumía de ser el más caro del mundo, con la crisis no cuela y parece que el de la Viuda se fue con su finado. Le acompaño el sentimiento a los huérfanos, aunque tampoco sé qué significa eso de «acompañar el sentimiento». También ha desaparecido el turrón que se hacía «exprimiendo las esencias tradicionales de las mejores almendras». ¿Cómo exprimirían las esencias? ¿Eau d’amandes? Siempre nos quedará el de Castuera, que es una apuesta segura. Si sobra, hasta para empedrar las calles sirve. Fiel a la cita, sí que ha llegado el fulano que vuelve por Navidad y que, –¡qué jodido!–, cada año más lozano, no pasa el tiempo por él. Echo de menos al calvo de la lotería, porque soplando daba menos tabarra que la abuela que se confunde de día del sorteo y monta su particular caravana hacia el faro del pueblo. Cinco o seis veces, todos los días, en todos los canales con el mismo despiste de la abuelita… ¿No es eso ensañarse con la pobre mujer? Es casi peor que el miedo de la Caballé del año pasado. Incluso con el «tra lalalala lalaaaalaaa» de Raphael.

¿Se ha quedado sin burbujas el cava que se gastaba un pastón para decirnos que se gastaba un pastón con las ‘burbujitas’ bailando en una copa? Pues sin eso lo de «esta noche es Nochebuena»… ¡qué sé yo! Con todo, la ausencia que más me duele es la de la fanática motera que se bajaba la cremallera de la chupa de cuero, dejándonos ver el largo canalillo de sus cántaras, se quitaba el casco y moviendo su rubia melena decía: «Busco a Jacq´s». ¡Qué lozanía! Seguro que no vuelve porque encontró al pavisoso. Y para colmo de males, Ramón García no dará las campanadas de fin de año. Esto es no es lo que era, pero brindemos con cava, extremeño por supuesto. Tampoco está mal el francés.