Carta abierta al presidente Vara

Recientemente hemos conocido la noticia de que dos cargos públicos del Partido Popular de Extremadura habían acudido para ser premiados a un acto de la Fundación Francisco Franco cuyo principal objetivo es ensalzar el genocidio franquista.

Sin querer entrar en el debate sobre los déficits de la transición española, lo cierto es que nadie puede negar que el Partido Popular fue fundado por siete ministros de la dictadura o que la mitad de sus diputados no apoyaron en su día el proyecto de Constitución.

La gravedad del problema no es de interpretación de la historia, sino que tiene que ver con las consecuencias que se derivan de determinadas decisiones. Y es que desde la falsa equidistancia se puede caer en la tentación, pretendiéndolo o no, de normalizar lo que es una anomalía que nos abochorna y avergüenza a los ojos de los países de nuestro entorno como es asumir la defensa del fascismo como una opción política más o menos molesta pero tolerable.

La presencia en nuestras instituciones de quienes reivindican el golpe de estado y la posterior dictadura franquista que durante cerca de cuarenta años fusiló, encarceló y persiguió a miles de extremeños y extremeñas no es síntoma de pluralidad ni de buena salud de nuestra vida política, sino una ofensa a cualquier demócrata y una amenaza para nuestra convivencia que debe paliarse con medidas firmes. Por ello, es incomprensible que el Presidente de la Junta de Extremadura, elegido democráticamente, aún no haya reprobado públicamente y sin ambages la presencia de cargos públicos extremeños que reciben “Diplomas de Caballero y Dama de Honor” por su “labor destacada en la defensa de la verdad histórica y de la memoria del Caudillo y su gran obra”. Todas las extremeñas y extremeños, hayan votado o no al PSOE en las pasadas elecciones autonómicas merecen un Presidente que respete la memoria de las víctimas y señale con total naturalidad a quienes se identifican con los verdugos.

Por eso, señor Presidente, le pido públicamente que en nombre de la democracia y la memoria de Extremadura repruebe también en público a este diputado del Partido Popular con el que comparte hemiciclo y muestre su convencimiento de la señal de calidad democrática que supondría que ese diputado fuera apartado por su partido de cualquier responsabilidad pública. Reprobación que debería dirigir sin cortapisas hacia cualquier cargo público que realice exaltación al franquismo.

Así mismo creo que todos los extremeños y extremeñas se sentirían orgullosas de que su Presidente muestre públicamente su indignación por el hecho de que una organización como la Fundación Francisco Franco, que sería ilegal en cualquier otro país democrático, haya recibido incluso fondos públicos hace unos años, con los que podría costear la asesoría jurídica a los cargos públicos que incumplan la Ley de Memoria Histórica.

Hechos como los ocurridos estos días no pueden quedar en el olvido. Será recordada la tibieza o los silencios ante ofensas tan graves.

Seguro que estará usted a la altura.

Atentamente.