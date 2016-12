El TSJEx obliga a repetir el juicio por ‘amiguismo’ de Trabajo Social del SES

El juicio contra el SES promovido por una opositora participante en el último proceso de Trabajo Social se volverá a repetir. El tribunal considera que el mismo estuvo viciado por la relación de amistad entre otra aspirante que logró plaza y un miembro del tribunal.

Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Porque considera que la aspirante a la que se expulsó del proceso y se le quitó por eso la plaza lograda no pudo defenderse en el juicio celebrado.

«Ya se ve todo mejor: seremos compis en el SES... Una plaza es para ti. Ánimos y fuerza para la recta final!! Muacks». «Aún no es realidad..., es mi deseo y así será. Esta vez ya sí». Son parte de los mensajes que esta aspirante y una vocal del tribunal de Trabajo Social, de la convocatoria de 2011 del SES, se cruzaron en la red social Facebook. Fueron la base de la querella que otra de las aspirantes interpuso contra ambas al entender que constatan que entre ellas existe una relación de amistad íntima y que ello vició el proceso selectivo. La denuncia no prosperó en vía penal, pero sí lo hizo en vía contenciosa.

La titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida dio la razón a la demandante y ordenó la expulsión del proceso selectivo de la opositora que logró el cuarto puesto, y por ello una plaza en propiedad. Porque según la juez entre aspirante y vocal del tribunal hay una relación de amistad íntima. Por los mensajes que se cruzaron en Facebook y por las declaraciones de ambas durante la instrucción de la causa penal, en las que reconocen haber realizado numerosos viajes y «queda acreditado que en muchos de esos viajes han compartido habitación», recoge la sentencia del pasado mayo.

«Nadie se va de viaje y comparte habitación en reiteradas ocasiones con alguien al que no le une una amistad íntima y nadie se dedica los comentarios que ambas se han dedicado a través de la red social Facebook si no existe una estrecha relación de amistad», argumenta la juez de Mérida en su sentencia. «Decir que la relación que existe entre ellas no es amistad íntima es dejar sin contenido alguno el significado de ese calificativo», concluye.

Conocimiento

Tras este fallo, que no era firme, tanto el SES como la aspirante expulsada del proceso selectivo recurrieron ante el TSJEx, que ahora en una sentencia del pasado 29 de noviembre, da la razón a la aspirante. No entra a valorar siquiera el recurso del SES, porque decide que el juicio celebrado el 3 de mayo se vuelva a repetir en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida «por indefensión material» de esta opositora. Porque no tuvo conocimiento procesal ni extraprocesal del recurso que le afectaba.

Según explica el TSJEx, esta aspirante «no fue emplazada personalmente para que pudiera personarse como interesada» en una vista oral que terminó con su expulsión del proceso selectivo. «Solo hubo un emplazamiento a través del DOE del 1 de febrero a los posibles interesados», pero insuficiente para que la aspirante tuviera conocimiento del recurso y, por tanto, pudiera personarse y defenderse.

Tampoco, según el tribunal, ha quedado acreditado por parte de la defensa que ganó en mayo que tuviera conocimiento extraprocesal ni a través de los medios de comunicación ni por medio del Colegio Oficial de Trabajo Social ni siquiera por la previa existencia del proceso penal que se puso en marcha con una querella contra ella.

Por eso el TSJEx anula la sentencia del pasado mayo, por la que la opositora fue expulsada del proceso y perdió su plaza en propiedad, y obliga a que se repita la vista oral en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida.