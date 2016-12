La conexión Garrovillas

Sucedió en Moraleja. Pedí unos huevos rotos en un bar y me colocaron un mantel de papel delante. Era un mapa de España con imágenes tópicas caracterizando cada región. Nosotros éramos un jamón.

Sucedió en casa de mis padres. Llegó una vecina y nos entretuvimos escuchando algunas canciones de su teléfono móvil. Una de ellas hacía referencia a la unidad de España en la diversidad. Unos españoles eran laboriosos, otros innovadores y nosotros éramos la recia Extremadura.

Somos recios, curamos carne de cerdo... ¿Qué más nos toca en el reparto nacional de tópicos? Según 'La Gazeta (sic) de Antropología', somos sencillos, sacrificados, taciturnos, indolentes, individualistas y atrasados. En algunas publicaciones, se habla de que, al entrar en Extremadura, se cruza 'el telón de pana'. Lo de belloteros y mangurrinos lo obviamos por aburrido.

Sigo buscando tratados pretendidamente serios y científicos y, resumiendo, parece ser que al escuchar la palabra extremeños o Extremadura, se nos asocia con atraso, pobreza, aridez, apatía y que no aportamos nada. Luego están las boutades, que no aparecen en pdf como los tratados científicos. Por ejemplo, lo del político balear que decía que nuestros agricultores no salen del bar.

Hay por ahí otro mapa que no pondrán nunca en ningún bar de mantel porque dibuja una España autonómica menos festiva que la que pueden ver en la foto. En ese reparto cartográfico de tópicos, a nosotros nos tocan los de que somos retrógrados y, curioso, vendedores de productos típicos, lo cual tiene su lógica porque muchos abuelos, al primer extremeño que conocieron fue al torrejoncillano vendedor de zapatos o al ollero de Salvatierra y los nietos hablaron por primera vez con un extremeño cuando compraron un melón a un vendedor ambulante de Aceuchal a pie de playa.

Leo el HOY del domingo. Viene tan denso que lo empiezo tras sestear (otro tópico: dormimos la siesta) y lo acabo para cenar y ver un rato la tele. Ojeo la programación de nuestra televisión regional. ¡Caray! Un programa de huertos, otro de veterinarios, dos de pesca, dos de toros, dos de caza y de madrugada, uno agropecuario. Casi 8 horas cazando, pescando, toreando y trabajando en el campo. Hombre, tras ver esto, hasta nosotros mismos acabaremos convenciéndonos de que somos recios, pero que muy recios.

Sin embargo, pongo 'Salvados', el programa más visto los domingos y, según el New York Times, conducido por nuestro Michael Moore, o sea, lo más imaginativo, colectivo, vanguardista, reivindicativo, es decir, según la lista de tópicos, lo menos extremeño y, ¡caramba, caramba y tres veces caramba!, el presentador, Jordi Évole, desciende de los Évole de Garrovillas y las otras dos cabezas pensantes de su productora, Producciones del barrio, son José Corbacho, de Zarza de Alange, y Noemí Agustina, de Almoharín.

Atención a la conexión Garrovillas porque el programa más divertido, original, rompedor y anti tópicos de Canal Extremadura fue idea de una extremeña, Ainhoa Rodríguez, los protagonistas eran octogenarios de Garrovillas y ya no se hace ni se sabe nada de Ainhoa en la tele. Era Aprende con..., 45 capítulos en los que unos viejecitos comentaban la vida con naturalidad, inteligencia, socarronería y sin complejos. Fue nominado por la Academia de las Ciencias y las Artes de la TV como Mejor Programa Autonómico de Entretenimiento en 2008 y los ancianos ni cazaban ni pescaban ni toreaban.

Aviso: este artículo no tiene conclusión, lleguen ustedes a ella y demuestren que no somos apáticos y aportamos mucho.