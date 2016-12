Celso Morga ha pedido a Roma que Guadalupe sea una prelatura

Algo ocurre para que el Arzobisto declare o se interese por esa Prelatura. No será que lo que no ve el Arzobispo es que no pase a la jurisdiccion de una Diocesis proxima extremeña. El localismol tambien funciona en las alturas de la Iglesia.Seria una verguenza para los extemeños el crear una Prelatura. Le guste o no al Arzobispo de Toledo una Prelatura. si esto ocurre en Cataluña, le darian con la Prelatura a los dos Arzobispo en lamismisima Mitra.