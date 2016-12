El TSJEx decidirá si la jubilación forzosa a los 67 es legal en el SES

El nivel de EXCELENTE de carrera profesional (que se adquiere con 28 años de ejercicio profesional de un profesional del SES del grupo A-Médico , Farmacéutico- Veterinario o cualquier especialista , son 10652 euros brutos. Esta y no otra es el motivo de no querer jubilarse. . los trienios se pagan a parte (casi 50 euros brutos por trienio)

El capador cortando co.......s aprende a capar.La experiencia no se estudia en los libros .creo yo¡¡

Después de lo que dijo Arfonso Guerra de que no descansaría hasta ver a los médicos en alpargatas, más generosos son sus seguidores que se conforman con mandarlos a casa y verlos en pantuflas. (verdad verdadera, señor censor, no sé por que me borra el comentario)