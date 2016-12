UPA reitera la inocencia de sus dirigentes y confía en que puedan pasar la Navidad en casa

La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reiterado, en el II Comité Regional que ha celebrado este martes en Mérida, "el trabajo hecho y la inocencia" de su secretario general, Ignacio Huertas y el secretario de Organización, Maximiano Alcón, sobre los que confía e que puedan pasar las fiestas navideñas en su casa, que es donde deberían estar.

De esta forma se ha pronunciado el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, en declaraciones a los medios de comunicación antes de este II Comité Regional, al que han asistido un centenar de personas. Ramos ha reafirmado que la organización va a "seguir haciendo todo lo posible para que salgan cuanto antes en libertad".

En esta línea, Ramos ha afirmado que tienen la esperanza de que se pueda decretar en un día la liberación de Huertas y Alcón y ha considerado que "a lo largo de esta semana, creo que mañana mismo, plantearán de nuevo la libertad" para ambos miembros de UPA-UCE Extremadura.

De esta manera, Lorenzo Ramos se ha mostrado absolutamente convencido de que los dos dirigentes que están en prisión no han hecho nada malo y que sólo ha habido una irregularidad, que ha habido un señor que robó,en referencia al anterior gerente contable Miguel Apolo.

Así, Ramos ha indicado que los máximos dirigentes tuvieron la máxima confianza en él, tras lo que ha lamentado que este hombre aprovechó la confianza para robar un total de 400.000 euros y "ahora está en la calle".

Por otra parte, el secretario general de UPA también ha admitido que a pesar de que no gusten las decisiones judiciales que se están tomando, la organización ha respetado las actuaciones de la jueza y del fiscal.

No obstante, Ramos ha apuntado que no tienen "la misma valoración" sobre la actuación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que ha tildado de "bochornosa", y ha declarado que no hace falta detener a las personas y no hace falta tratarlos como los han estado tratando.

Acuerdo con Apolo

Respecto al acuerdo al que intentó llegar la organización con Apolo, Ramos ha afirmado que UPA-UCE Extremadura "no encubrió nada, simplemente los compañeros detectaron que hay una persona aprovechándose de la confianza que la organización le ha prestado y se dedicó a robar".

Por este motivo, Ramos ha considerado que la organización pensó en "recuperar el dinero y por otra parte llegar a algún tipo de acuerdo para que -Apolo- devolviera el dinero", algo que Ramos ha tildado como "algo que se suele hacer normalmente".

A su vez, Ramos ha indicado que el acuerdo "físicamente" no lo tienen y ha señalado que el talón que entregó Apolo "se lo ha llevado la Guardia Civil" y que por ello los trabajadores "llevan algunos meses sin cobrar".

Finalmente, Ramos también ha explicado que las cuentas de la organización "no están intervenidas" y ha considerado que "estaría bonito que intentarán parar el funcionamiento de la organización" y ha pedido a la Policía Judicial de la Guardia Civil que les trate "con un poco de respeto, porque están cebados con nosotros".

Nueva ejecutiva

Por otro lado, Ramos ha informado de que no se plantean formar una nueva directiva porque confían "absolutamente en la inocencia de los compañeros que se encuentran en prisión y de los que están fuera", aunque ha reconocido ante las preguntas de la prensa que esto se podría plantear si se quisiera en el Comité Regional.

En este punto, Ramos también ha recalcado que "la organización tiene que seguir funcionando" y ha aseverado que no pueden "perder ni un momento el ritmo para que UPA-UCE Extremadura sea un referente en la agricultura y la ganadería" de la región.