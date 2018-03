1.500 euros por un año de trabajo como abogado Abogados en una de las sesiones del juicio, que se celebra desde octubre en Cáceres. :: hoy Los letrados de oficio del caso con más acusados en la historia judicial de la región piden «una retribución digna» ANTONIO J. ARMERO Cáceres Sábado, 24 marzo 2018, 08:55

El juicio con más acusados en la historia de la región, que se celebra desde octubre en Cáceres, no deja de regalar cifras llamativas. 117 acusados, 38 abogados, 60.000 euros invertidos para habilitar un salón de actos en el campus universitario porque no hay sede judicial en la ciudad preparada para acoger a tanta gente... Sin embargo, esta macrocausa histórica tiene una cara b con números más discretos. También son varias cifras, pero se pueden condensar en un único concepto: lo que ganarán los abogados de oficio.

José Luis Martín Sánchez y Carmela González Neria son los dos letrados de oficio con más clientes en esta causa, pero no serán los que más dinero ingresen. Los dos son de Plasencia, como casi todos los que se sientan en el banquillo, acusados de blanquear dinero procedente del tráfico de droga. Los dos ejercen en este procedimiento como abogados de oficio. Y los dos defienden a doce acusados cada uno.

Con el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en una mano y la calculadora en la otra, las cuentas son claras: ninguno de los dos abogados llegará a los dos mil euros ingresados por un trabajo que aún no han terminado pero al que llevan ya dedicadas cientos de horas de despacho y miles de kilómetros por carretera. El desglose de lo que les corresponde está bien delimitado en ese Reglamento (real decreto 996/2003, de 25 de julio). Para casos de la jurisdicción penal declarados de especial complejidad, como ocurre con este procedimiento, se estipulan unos horarios de 300,51 euros. Por causa, no por defendido. O sea, cada abogado de oficio recibirá por este concepto un único pago por esa cantidad, al margen de que represente a un acusado o a una docena. Ya les han ingresado el setenta por ciento (210 euros), y recibirán el resto cuando haya sentencia. Además, ingresarán 18,03 euros por cada mil folios. Dado que el sumario tiene unas once mil páginas, les corresponden por este motivo 198,33 euros. Y hay un tercer concepto que les genera ingresos: la asistencia a cada sesión del juicio. El reglamento establece que percibirán 54,09 euros por cada día de vista a partir del tercero.

En el procedimiento hay diez letrados de oficio, y dos de ellos defienden a doce acusados cada uno

300 euros por cada caso

Tanto Martín como González han acudido a 21 sesiones desde el 13 de octubre hasta ahora. A 54,09 euros por cada una, son 1.027,71 euros (hay que multiplicar por 19 y no por 21 porque los dos primeros días no se pagan). En total, sumando las tres vías que les generan ingresos, suman 1.526,55 euros para cada uno de ellos. Visto de otro modo: 127 euros por defendido. La cantidad aumentará a razón de 54,09 euros por cada sesión aún por celebrar a la que asistan. Y nada más. Que sus defendidos sean declarados culpables o absueltos no variará sus honorarios.

«Es cierto -reflexiona José Luis Martín- que desde el primer día que voluntariamente decides apuntarte al turno de oficio sabes cuáles son tus honorarios. Lo haces en gran modo porque el turno de oficio tiene un componente importante de labor social, pero también entendemos que estamos ante un caso excepcional, fuera de lo común, y lo único que pedimos es una retribución digna». «Estamos defendiendo los intereses de personas que se juegan penas de seis a ocho años de cárcel -añade su colega Carmela González-; es una causa que implica un volumen de trabajo muy importante, que nos obliga a aplazar otros casos que cada uno tenemos en nuestros despachos», .

Ante este panorama, ellos dos y los otros ocho letrados de oficio que participan en la causa enviaron un escrito al Colegio de Abogados de Cáceres. «Al poco de recibir ese texto, acordamos en junta de gobierno elevar la consulta al Consejo General de la Abogacía Española, que nos contestó que se lo pasaba a la Comisión de Turno de Oficio y nos facilitarían respuesta», explica Carmelo Cascón, presidente del Colegio de Abogados de Cáceres. En su opinión, «lo más justo es que se les retribuya conforme al trabajo que están haciendo, porque no se trata de un juicio normal», añade Cascón.

Pero esos dos trámites (la carta de los diez abogados de oficio y la gestión del Colegio de Abogados al recibirla) se hicieron en mayo del año pasado. Es decir, han pasado diez meses y el Ministerio de Justicia -es la instancia competente en este asunto dado que Extremadura no tiene transferidas las competencias en materia judicial- aún no ha respondido. Anteayer, el Colegio de Abogados de Cáceres pidió información actualizada sobre esta solicitud.

Mientras llega o no la contestación, la macrocausa sigue su curso. Las sesiones se reanudarán después de Semana Santa con el mismo formato que hasta ahora, esto es, celebrando las vistas los martes, miércoles y jueves por la mañana. Los diez abogados de oficio seguirán viajando de Plasencia a Cáceres, aunque no están obligados a asistir a todas las sesiones. Solo han tenido que hacerlo sí o sí cuando a sus representados se les leyó el escrito de acusación y la mañana que estos declararon. Y volverán el día que el juez conceda a cada acusado la opción de declarar lo que considere antes de dejar el asunto visto para sentencia. Aún así, la mayoría han asistido a más sesiones de las obligatorias. José Luis Martín y Carmela González llevan ya 21 viajes. A 80 kilómetros por trayecto, son 3.360. Otra cifra abultada para un procedimiento histórico, sobrado de números grandes. Y también pequeños.