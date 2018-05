1.500 euros al año y en ocho comunidades

Vinculado siempre a Extremadura y Andalucía, este sistema se ha extendido a otra comunidades autónomas con zonas rurales desfavorecidas. Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla y León y Canarias también se benefician de las obras para sus jornaleros.

Las 35 peonadas, este año veinte por la sequía, te dan derecho a una ayuda de 426 durante seis meses, muy lejos de los ochocientos euros de media del subsidio por desempleo del régimen general. Al cabo de un año, los trabajadores eventuales reciben algo más de 2.500 euros. Los mayores de 52 años tienen otro régimen de protección.

Permanecer en el régimen agrario obliga a pagar cada mes sobre noventa euros del sello agrario. Cuando están contratados en el campo lo paga cada empresario, pero el resto de meses deben abonarlo el trabajador.

Los 2.500 euros de ayuda, por tanto, se quedan en 1.500 para estar al día con la Seguridad Social. «¿Por ese dinero alguien va renunciar a un empleo estable. Si no están es porque sencillo no lo tienen?», se preguntan en Comisiones Obreras en defensa de los recurrentes ataques del PER. El campo no es una opción, es la única opción en muchos casos, argumentan.

Tras seis años congelado, el gobierno subió un 3% los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario en 2017 para dar más jornales fuera de campaña. El presupuesto final quedó en 40.443.431,7 euros.

Los fondos del Aepsa tiene dos tipos: programa de empleo estable y garantía de renta. El de garantías de renta otorga ayudas directamente a los ayuntamientos en proyectos de interés social. Básicamente, se trata de tareas de conservación y mantenimiento. El generador de empleo está vinculado al número de empleos estables que se contemplen en la obra. Se trata de obra menores como pavimentación de calles o arreglo de jardines.