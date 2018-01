"Buscamos que los emprendedores pongan en marcha sus proyectos con las máximas garantías" José Pedro Pastor en el aula donde se desarrollan algunas de las actividades del programa formativo de la EOI en Trujillo. / J. S. P. Jose Pedro Pastor Mansilla es el director del Espacio Coworking EOI Trujillo donde se forman hasta el 15 de marzo 22 personas con 15 proyectos diferentes ÁLVARO RUBIO Badajoz Miércoles, 10 enero 2018, 08:00

Jose Pedro Pastor Mansilla es empresario, formador y consultor, con casi 20 años de experiencia en la formación y asesoramiento a emprendedores. Actualmente compagina su actividad profesional para EOI en Trujillo, como mentor residente del Coworking, con la dirección de una empresa de consultoría. Eso supone que está guiando a 22 personas con 15 proyectos.

¿Cuál es el perfil de los alumnos participantes en la tercera edición del Espcio Coworking EOI Trujillo?

El perfil de los participantes es muy amplio: universitarios que trabajan en su idea tras finalizar sus estudios, empresarios que ya han iniciado su actividad, emprendedores que después de un amplio periodo laboral deciden poner en marcha su propio negocio, etc. En los Espacios Coworking de EOI pueden participar tanto emprendedores con proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo como emprendedores que hayan creado su empresa recientemente. En esta tercera edición, más de la mitad de los participantes no residen en Trujillo sino que proceden de otras localidades próximas como Torrecillas de la Tiesa, Madroñera o Miajadas, o no tanto, como Logrosán, Torrejón El Rubio, Rosalejo o Cáceres. A pesar de ello, e independientemente de las distancias, han decidido participar en nuestro programa, tanto por las referencias de antiguos 'coworkers' o porque consideran que este formato de trabajo es el que mejor se adapta a sus necesidades.

¿Qué actividades se están llevando a cabo y hasta cuándo se prolongarán?

El programa consta de 15 talleres, 60 horas de formación, en las que los participantes adquieren conocimientos en tres niveles. Por un lado, consolidación del modelo de negocio, donde se ayuda a los emprendedores a validar su modelo de negocio siguiendo la metodología 'Lean Startup', con talleres de creatividad e ideación o 'Market Research'. Luego, un segundo nivel de habilidades y herramientas para el emprendimiento en los que se trabajan las habilidades imprescindibles para poner en marcha un proyecto, con talleres sobre cómo vender más y mejor, presentación eficaz de proyectos o marca personal y, por último, el tercer nivel de impulso en el que trabajamos sobre materias específicas para el despegue del proyecto empresarial, con formación sobre finanzas o marketing. Esta formación se complementa con el acompañamiento que cada participante recibe durante los cinco meses del programa por parte de un tutor de proyecto con quien trabajará en el diseño y validación de su modelo de negocio, así como en la resolución de las necesidades específicas que pueden frenar su desarrollo. En la etapa final de Espacio Coworking, los participantes disponen además del asesoramiento especializado de expertos en los temas específicos que requiera cada proyecto. Todo ello se complementa con distintos eventos en abierto y con la posibilidad de disponer de espacios de trabajo en las instalaciones del CID i-Novo, en las que se desarrolla la actividad.

Esta tercera edición de Espacio Coworking EOI Trujillo se prolongará hasta el 15 de marzo, fecha en la que los participantes presentarán sus proyectos en el acto de clausura. ¿Cuál es el objetivo final de este espacio?

En este programa el objetivo fundamental es lograr que los emprendedores puedan poner en marcha sus proyectos en poco tiempo y con las máximas garantías. Para ello EOI pone a su disposición un amplio equipo de profesionales, las metodologías más innovadoras y el entorno adecuado.

¿En qué ámbitos se mueven los proyectos de los emprendedores de esta tercera edición?

Como ha ocurrido en esta y en las ediciones anteriores, la mayor parte de los proyectos se encuadran en el aprovechamiento de los recursos turísticos naturales y patrimoniales que ofrece el entorno, como el Parque Nacional de Monfragüe o la ciudad de Trujillo, mediante diversos formatos y propuestas empresariales. Contamos además con diversas iniciativas de servicios personales y profesionales, de desarrollo de aplicaciones web, abono ecológico, etc.

¿Cuantos de esos proyectos cree que se transformarán finalmente en empresas?

Aunque es pronto para conocer la viabilidad de los proyectos participantes, varios ya están funcionando o pendientes de iniciar la actividad en los próximos meses. Otros, sin embargo, una vez concluida su participación en el programa, valoraran si es o no conveniente la puesta en marcha en función de sus circunstancias personales.

¿Qué es lo más complicado para hacer realidad esas ideas?

Encontrar el momento adecuado para dar el paso o la búsqueda de recursos pueden ser algunas de las complicaciones iniciales que encuentran, aunque hacer realidad el proyecto es relativamente sencillo. Lo realmente complejo es conseguir que el proyecto sea viable a medio y largo plazo, superando las dificultades comerciales, de gestión, financieras o de planificación que puedan ir surgiendo.

¿Cuáles son las claves para que una idea de negocio se convierta en exitosa?

Entre otras, las claves están en creer en tu producto, conocerlo, ser realista y tener claros los objetivos, así como dedicar el tiempo necesario para analizar la idea, conocer las necesidades del mercado, buscar su valor diferencial y recibir el asesoramiento adecuado.

¿Y las características que debe tener un buen emprendedor?

Tener una continua inquietud por aprender, una mentalidad abierta, confianza en sí mismo, plena consciencia de la implicación y las responsabilidades que conlleva ser emprendedor, capacidad de lucha y disfrutar con lo que haces. Y si la primera idea no es la más acertada, quizás la siguiente lo pueda ser.