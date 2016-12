Trump escribirá su propio discurso de investidura

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará el próximo 20 de enero un discurso en su investidura que habrá escrito él mismo, según ha confirmado a la cadena CNN el historiador Douglas Brinkley, con quien el republicano se ha reunido en su resort de Mar-a-Lago, en Florida.

"Quiere escribir él mismo su discurso inaugural", ha señalado Brinkley, experto en historia presidencial de Estados Unidos, quien ha matizado que el texto será breve pero que buscará tener cierto impacto, pero no suponer demasiada carga a los asistentes al acto. "No quiere que sea muy largo", ha añadido Brinkley, antes de apuntar que Trump "no quiere que la gente esté mucho tiempo de pie al frío" escuchándolo.

A comienzos de esta semana, el equipo de transición de Trump aseguró que el presidente electo confiaría en Stephen Miller, el asesor de política que redactó su discurso durante la Convención Republicana, para la realización del discurso. Es habitual que los presidentes electos trabajen de forma conjunta con redactores especializados para escribir sus discursos.