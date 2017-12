Rivera dice que si hay una participación histórica el 21-D Ciudadanos ganará Albert Rivera. / Efe Los separatistas «temen a las urnas de verdad», a los votos que valen igual y a que se movilicen los no independentistas, ha dicho el presidente de Ciudadanos EFE Barcelona Sábado, 2 diciembre 2017, 14:01

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho hoy un llamamiento a la movilización para que los no independentistas vayan a votar el próximo 21 de diciembre porque, ha dicho, "si conseguimos una participación histórica, vamos a ganar","si vamos a votar, que tiemblen Puigdemont y Junqueras porque vamos a ganar".

Durante su participación en un acto de presentación del equipo de su partido para las próximas elecciones catalanas, Rivera ha asegurado que la "gran batalla" del 21 de diciembre es movilizase porque los separatistas "temen a las urnas de verdad", a los votos que valen igual y a que se movilicen los no independentistas.

Para Rivera, Ciudadanos es el único partidos que puede ganar a ERC en las urnas y ha pedido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que no siga por "el camino de insultar a Ciudadanos" porque "sus votantes y los nuestros no son fachas, son votantes que quieren seguir siendo españoles", a la vez que ha criticado al PSC del que ha dicho que pretende ser una mala copia de los nacionalistas y una mala copia no gana elecciones".

Rivera ha asegurado que, en la próxima campaña electoral, se juega también el modelo de sociedad para toda España porque sin un modelo constitucionalista no se van a poder resolver los problemas reales del país.