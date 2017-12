Ada Colau reitera que no harán política «contra nadie» Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. / EFE La alcaldesa de Barcelona también ha advertido de que la ciudadanía tiene necesidades urgentes en materia social EUROPA PRESS Barcelona Sábado, 2 diciembre 2017, 16:10

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona y última integrante de la lista de Cataluña en Comú-Podem (CatECP), ha advertido este sábado de que la ciudadanía tiene necesidades urgentes en materia social, por lo que ha reclamado priorizar el acceso a los derechos básicos: "Nuestro voto no será para hacer política contra nadie, sino a favor de la agenda social, de la reactivación económica y a favor de la cohesión social".

En el acto 'Que el cambio no pare' junto al candidato de a las elecciones catalanas, Xavier Domènech, y otros miembros del Gobierno municipal, Colau ha dicho que CatCEP "no hará promesas que no pueda cumplir", ya que es un proyecto formado por gente honesta que no quiere llevar a los catalanes a la frustración.

Colau también ha recordado, desde Barcelona, que los 'comuns' ya cuentan con experiencia de gobierno al frente de la capital catalana, y ha afirmado que Domènech es una persona dialogante que quiere "reconciliar" a la sociedad.

La «voluntad política» de Pisarello

En materia económica, el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha dicho la candidatura tiene como objetivo llegar a la Generalitat para afianzar la alianza entre la ciudadanía y el sector empresarial y económica.

Pisarello ha agregado que "hacer unos presupuestos sociales no depende de lo que diga el Tribunal Constitucional, sino de voluntad política"; e incluso ha pedido que el Govern tenga un ADN municipalista y feminista.